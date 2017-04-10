От игрушек до «телевизора-комбайна». Где в Минске можно окунуться в СССР и почувствовать советский дух

Сегодня воспоминания о телевизорах «Рубин», магнитофонах «Вега», духах «Красная Москва», фланелевых рубашках, мороженом по 20 копеек и газировке из автомата вызывают легкую грусть. Конечно, у тех, кто эти вещи помнит, кто ими пользовался. Но несмотря на то, что эпоха Советов от нас все дальше, интерес к этому историческому периоду не угасает, а лишь разгорается с новой силой. В последние годы продукция со знаком «Made in USSR» стала желанным трофеем для многих коллекционеров.

Дух советской эпохи буквально наполнил общежитие «МАПИДа». Три года назад Людмила Скуратова, комендант и главный затейщик, открыла «Музей СССР».

Людмила Скуратова, комендант общежития № 7 ЖКУ «МАПИД»:

Это великая эпоха, великая страна, великие дела, великие люди. Основными посетителями этого музея стали сами жильцы общежития. И взрослые, и самые маленькие. Экспонаты собирали всем миром. Многие вещи остались от прежних жильцов. Например, один из первых советских телевизоров «Рубин».

Людмила Скуратова, комендант общежития № 7 ЖКУ «МАПИД»:

В то время, в 70-е годы, это был самый крутой телевизор. Его было не достать, очереди были, надо было стоять, чтобы его заполучить. Самый желанный гость любой советский вечеринки и мечта каждого гражданина, проигрыватель «Арктур», достался Людмиле в 1976 году в подарок от родителей.

Людмила Скуратова, комендант общежития № 7 ЖКУ «МАПИД»:

Я поступила в БГУ имени Ленина, и родители купили этот проигрыватель. Я была первой девушкой на деревне, что называется. Он был очень дорогой, крутой, звучала музыка очень здорово. Было очень много пластинок. Тогда их было не достать, мы за ними бегали везде, искали.

От самых редких и желанных до обыденных и давно забытых. В этом музее можно найти вещи, которые точно встречались в каждой советской квартире.

Людмила Скуратова, комендант общежития № 7 ЖКУ «МАПИД»:

В наше время самовар был в каждой советской семье. Это было обязательно. Чаепитие – это неотъемлемая часть нашей советской жизни, потому что это сплоченность, душевность.

Сегодня Людмила возрождает в музее традиционные советские чаепития. Хотя бы раз в месяц жильцы собираются здесь за чашкой чая из самовара и делятся воспоминаниями о былых временах. Все меньше становится людей, для которых эпоха СССР – это бытовые вещи и электроника. Но еще много тех, для кого это счастливое детство с любимыми игрушками.

Деревянные лошади – качалки, трехколесный велосипед, розовощекие куклы и педальные машинки. Что из этого было у вас?

Ольга Бас, старший научный сотрудник Музея истории города Минска:

Игры для подростков включали в себя развивающие игры и которые помогали детям профориентироваться. Это какие-то конструкторы. Легендарный металлический конструктор, из этих крошечных деталей можно было собрать все, что угодно. Конструктор собирать было довольно непросто. Многие посетители выставки говорили, что помнят, как болели пальцы после маленьких винтиков.

Особой популярностью пользовались заводные игрушки. Их выпускали даже самые серьезные советские заводы. Например, на Ленинградском заводе металлоизделий делали вот таких лягушек.

Мечту каждого советского мальчишки, уменьшенную копию «Москвича», выпускали на знаменитом Московском автомобильном заводе имени Ленинского комсомола.

Ольга Бас, старший научный сотрудник Музея истории города Минска:

Это полностью рабочий индивидуальный автомобиль. В нем работали фары, был звуковой сигнал, был даже самый настоящий номер. И прокатиться на таком автомобиле, конечно же, мечтали все. Тем, у кого не было в собственности этого автомобиля, можно было взять напрокат в парке. Еще одно детское транспортное средство – трехколесный велосипед, гордость каждого ребенка. На нем озорные ребятишки гоняли по двору.

Сложно представить советское детство и без таких лошадок.

Ольга Бас, старший научный сотрудник Музея истории города Минска:

Были маленькие лошадки из папье-маше, были средние, которые можно было возить за собой на веревочке. Были большие лошади, на которых можно было ездить самому. В ряду всех моделей можно выделить педального коня. Это мечта всех детишек того времени.

Своя коллекция советских игрушек есть и в Белорусском союзе дизайнеров. Многие из них собирал Дмитрий Сурский. Например, вот этот игрушечный револьвер он увидел на блошином рынке и не смог пройти мимо.

Дмитрий Сурский, художник, дизайнер, председатель Белорусского союза дизайнеров:

Игрушка моего детства, очень доступная – 9 копеек стоила. Чуть-чуть меньше буханки хлеба (она стоили 13 копеек). Мне бы очень хотелось, чтобы это было белорусского производства. Нам удалось найти подтверждение, не прямое, косвенное, но достаточно основательное для того, чтобы считать, что это делалось здесь. В каталоге культтоваров за 60-е годы мы нашли заметку: «Револьвер детский, цех культтоваров. Город Новосады. Цена – 9 копеек». В этом городе, конечно, никакого цеха отдельного не было, в этом городе была тюрьма, она есть и сейчас. В ней до сих пор изготавливаются металлические предметы, тазики, шайки, ведра. Игрушечный револьвер уже стал частью уникального проекта «Тутэйшы дызайн. Асобы. Рэчы».

На примере обыденных вещей советской эпохи, Дмитрий Сурский и его коллеги рассказали о самых интересных дизайнерских решениях того времени.

Например, деревянный корпус телевизора «Беларусь 5», выпущенного в 60-е годы прошлого столетия на Минском радиозаводе, вряд ли может сегодня оставить кого-то равнодушным.

Дмитрий Сурский, художник, дизайнер, председатель Белорусского союза дизайнеров:

В те годы это называлось «комбайн», потому что здесь комбинирован телевизор, радиоприемник и проигрыватель. Сегодня это бы называлось мультимедийным центром. Очень качественно сделанная вещь. Я думаю, ей уже больше 50 лет. А вот еще один интересный и на первый взгляд обычный предмет советской эпохи – кашпо. Его можно было найти в каждой квартире. Сегодня такие горшки для цветов – ценный экспонат и пример сталинского ампира в повседневной жизни.

Дмитрий Сурский, художник, дизайнер, председатель Белорусского союза дизайнеров:

Здесь она стоит на такой деревянной подставке. Это тоже вещь, которая очень четко воспроизводит стиль того времени. Здесь еще должна быть кружевная салфетка, а из этого горшка должен расти лавровый лист. У нас рос именно он. Мне это казалось вопиющим, одиозным образчиком такого мещанского быта. Меня она жутко раздражала в детстве, хотя мне было, может, лет пять или шесть. Еще один уникальный образец белорусского дизайна советской эпохи – мясорубка. Напоминает гимнастку, стоящую в шпагате. И хотя она была совсем неудобна в быту, ее изящное исполнение подкупало многих, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Дмитрий Сурский, художник, дизайнер, председатель Белорусского союза дизайнеров:

Вот такая штука, которую надо было одной рукой придерживать, должен был быть, наверное, третий человек, который будет запихивать мясо. Кто-то крутит, кто-то держит. Наверное, именно поэтому она не так долго прослужила, потому что есть решение – трубцина для прикручивания к краю стола. Очень удобно. Ты одной рукой крутишь, второй рукой подаешь мясо.