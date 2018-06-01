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«От этого я кайфую». Рассказываем о минчанке Алёне Капич, которая стала лучшим фотографом новорожденных 2017 года

01 июня 2018 07:46
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Улыбаются, потому что видят во снах ангелов. Алене Капич удается запечатлеть самое ценное – новую жизнь! Ее младенцы напоминают нежные цветы и плюшевых котят. К самой трепетной фотографии Алена пришла неспроста. Еще с детства откладывала родительские деньги на завтраки, чтобы купить заветный фотоаппарат. Снимала на пленку портреты и свадьбы, пока однажды знакомая не попросила пофотографировать малыша. 

«От этого я кайфую». Рассказываем о минчанке Алёне Капич, которая стала лучшим фотографом новорожденных 2017 года-1

Алёна Капич, фотограф:
Такая случилась любовь, и я поняла, что хочу именно таких маленьких деток снимать, от этого я кайфую.  Получаю большое удовольствие, я отучилась на инженера по медоборудованию, проработала три года и все никак не могла уйти с работы, потому что коллектив был очень хороший. Муж мой меня поддержал и сказал, вот тебе нравится, уходи и фотографируй. А потом сходила на свой первый мастер-класс по съемке новорожденных и вот поняла, что это моя вообще любовь.

«От этого я кайфую». Рассказываем о минчанке Алёне Капич, которая стала лучшим фотографом новорожденных 2017 года-4

Алена Капич сама молодая мама, поэтому хорошо знает, как создать комфорт для новорожденных. Успокаивает при помощи специальных звуков, которые напоминают малышам мамино сердцебиение, пока они были в животике. Секретов в этом жанре немало. Чтобы словить трогательное зевание, губки бантиком, объятия с игрушкой, нужно учитывать фазы сна и чувствовать настроение ребенка. А как известно, спокойные родители – спокойный малыш. 

«От этого я кайфую». Рассказываем о минчанке Алёне Капич, которая стала лучшим фотографом новорожденных 2017 года-7

Алёна Капич:
Мамы иногда даже говорят: «Вот вы как няня приехали». Желательно до 10 дней детей снять, потому что они еще глубоко спят, у них не болят животики, и все вот эти позы такие компактные, скруточки, они для них комфортны, привычные, они в животике были в таком положении у мамы. Бывает им, наоборот, хочется распрямить ножки-ручки всю съемку, бывает, спать не хотят, смотрят на меня.  

«От этого я кайфую». Рассказываем о минчанке Алёне Капич, которая стала лучшим фотографом новорожденных 2017 года-10

Естественные и непосредственные модели вдохновляют Алену на новые идеи. Их красоту она старается подчеркнуть при помощи нежной природной гаммы. Фотограф тщательно продумывает аксессуары, локации и фактуры для каждого ребенка. Деревянную кроватку и ящики помог сделать муж. Сама же валяет милые игрушки из войлока и не заметила, как стала дизайнером.   

«От этого я кайфую». Рассказываем о минчанке Алёне Капич, которая стала лучшим фотографом новорожденных 2017 года-13

Алёна Капич:
Начинаю вот что-то вязать, шить, эти костюмчики так родились. У меня больше такой классический стиль, через 20 лет откроет эти фотографии, альбомы посмотрят на эти холсты на стенах, и это всегда будет актуально, красиво. Стараемся сделать акцент на малыша, неповторимую такую красоту.  

«От этого я кайфую». Рассказываем о минчанке Алёне Капич, которая стала лучшим фотографом новорожденных 2017 года-16

Совсем недавно Алёну Капич признали лучшим фотографом новорожденных! В конкурсе принимали участие 60 ее коллег со всей страны, а это говорит о том, что жанр Newborn-фотографии у нас развивается, и родители все чаще задумываются о памятной съемке своих малышей. Успех же, признается победительница, прост – любовь к своему делу.    

«От этого я кайфую». Рассказываем о минчанке Алёне Капич, которая стала лучшим фотографом новорожденных 2017 года-19

Алёна Капич:
Мне приятно, когда глядя на мои работы говорят, что вот надо сходить еще, надо рожать, чтобы прийти к тебе за такими фотографиями.  

«От этого я кайфую». Рассказываем о минчанке Алёне Капич, которая стала лучшим фотографом новорожденных 2017 года-22

Дети растут очень быстро, и особенно младенцы. А поэтому оставить на память их первые улыбки на долгую память очень важно. 

# Фотография # общество # Алёна Капич # Фотофакт # Фотография

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