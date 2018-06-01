«От этого я кайфую». Рассказываем о минчанке Алёне Капич, которая стала лучшим фотографом новорожденных 2017 года

Улыбаются, потому что видят во снах ангелов. Алене Капич удается запечатлеть самое ценное – новую жизнь! Ее младенцы напоминают нежные цветы и плюшевых котят. К самой трепетной фотографии Алена пришла неспроста. Еще с детства откладывала родительские деньги на завтраки, чтобы купить заветный фотоаппарат. Снимала на пленку портреты и свадьбы, пока однажды знакомая не попросила пофотографировать малыша.

Алёна Капич, фотограф:

Такая случилась любовь, и я поняла, что хочу именно таких маленьких деток снимать, от этого я кайфую. Получаю большое удовольствие, я отучилась на инженера по медоборудованию, проработала три года и все никак не могла уйти с работы, потому что коллектив был очень хороший. Муж мой меня поддержал и сказал, вот тебе нравится, уходи и фотографируй. А потом сходила на свой первый мастер-класс по съемке новорожденных и вот поняла, что это моя вообще любовь.

Алена Капич сама молодая мама, поэтому хорошо знает, как создать комфорт для новорожденных. Успокаивает при помощи специальных звуков, которые напоминают малышам мамино сердцебиение, пока они были в животике. Секретов в этом жанре немало. Чтобы словить трогательное зевание, губки бантиком, объятия с игрушкой, нужно учитывать фазы сна и чувствовать настроение ребенка. А как известно, спокойные родители – спокойный малыш.

Алёна Капич:

Мамы иногда даже говорят: «Вот вы как няня приехали». Желательно до 10 дней детей снять, потому что они еще глубоко спят, у них не болят животики, и все вот эти позы такие компактные, скруточки, они для них комфортны, привычные, они в животике были в таком положении у мамы. Бывает им, наоборот, хочется распрямить ножки-ручки всю съемку, бывает, спать не хотят, смотрят на меня.

Естественные и непосредственные модели вдохновляют Алену на новые идеи. Их красоту она старается подчеркнуть при помощи нежной природной гаммы. Фотограф тщательно продумывает аксессуары, локации и фактуры для каждого ребенка. Деревянную кроватку и ящики помог сделать муж. Сама же валяет милые игрушки из войлока и не заметила, как стала дизайнером.

Алёна Капич:

Начинаю вот что-то вязать, шить, эти костюмчики так родились. У меня больше такой классический стиль, через 20 лет откроет эти фотографии, альбомы посмотрят на эти холсты на стенах, и это всегда будет актуально, красиво. Стараемся сделать акцент на малыша, неповторимую такую красоту.

Совсем недавно Алёну Капич признали лучшим фотографом новорожденных! В конкурсе принимали участие 60 ее коллег со всей страны, а это говорит о том, что жанр Newborn-фотографии у нас развивается, и родители все чаще задумываются о памятной съемке своих малышей. Успех же, признается победительница, прост – любовь к своему делу.

Алёна Капич:

Мне приятно, когда глядя на мои работы говорят, что вот надо сходить еще, надо рожать, чтобы прийти к тебе за такими фотографиями.