«От этих слов мурашки по коже». О чем писали рядовые солдаты и офицеры во время Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. Во время войны самым ценным для родных были письма с фронта. Их ждали с волнением – хорошие новости в треугольниках или в дом придет еще одна похоронка. Во время войны многие солдаты вели дневники. Сейчас это реликвия не только их близких, но и бесценный материал для историков. Марии Поповой из Пинска уже 94. А на момент начала войны отметила совершеннолетие. На фронт летом 1941 года она отправила одного из самых близких людей – родного брата. В первые месяцы войны тревога за него возрастала с каждой новым письмом.

Мария Попова, житель Пинска:

«А что будет в дальнейшем, трудно сказать», – пишет. Впрочем, с фронта от старшего, Дмитрия, дошли только два письма. На этом корреспонденция прервалась. О том, что брат скорее всего погиб где-то под Киевом, Мария Попова узнала уже потом. После долгих мук ожидания. Мария Попова, житель Пинска:

Ждешь письмо и думаешь: вот похоронка придет. Или похоронка, или живой. Волнуешься все время. Все переживали и боялись, что с такими известиями получим. В общем, это надо пережить. Уже после войны благодаря таким же письмам Мария Попова помогла найти не одного без вести пропавшего. Бережно хранит и свои семейные треугольники. Ведь это единственное напоминание о погибшем 76 лет назад. Такие солдатские треугольники с фронта родные ждали с особым трепетом.

Здесь и типичные слова в концовке: «Передавайте всем привет. Остаюсь жив-здоров. Ваш сын». Только вот конкретно это письмо, впрочем, как и тысячи других, для кого-то оказалось последним. Своя, необыкновенно ценная, бумажная реликвия есть и в этой семье. Благодаря потрепанному годами, но чудом сохранившемуся дневнику, Сергей Патолятов знает весь военный путь своего отца.

Сергей Патолятов, житель Дрогичина:

Этот дневник помог нам более скрупулезно узнать о его фронтовых буднях. Это ценно, потому что память стирается, а дневник остается. Дрогичинского сапера смерть подстерегала в прямом смысле слова на каждом шагу. Но рядовой Владимир Патолятов за время войны дослужился до капитана и дошел до самого Берлина. Подробно и об этом – на тех же страницах.