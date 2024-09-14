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От его чертежей зависит комфорт горожан. Знакомимся с «Минчанином года – 2024»

14 сентября 2024 10:42
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После освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Минске осталось всего лишь 10 уцелевших зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря самоотверженности жителей в короткие сроки удалось восстановить город и страну. В этот период начинают путь развития и предприятия. 

Минский автомобильный завод – ровесник освобождения Беларуси! Накануне предприятие отметило 80-летний юбилей. Его сотрудники ежедневно вносят свой вклад в развитие столицы. В этом году ведущему инженеру-конструктору Центра перспективных разработок Павлу Гаценко присвоено почетное звание «Минчанин года».

От его чертежей зависит комфорт горожан. Знакомимся с «Минчанином года – 2024»-2

Павел Гаценко в машиностроении уже порядка 20 лет. Однако, признается, до сих пор испытывает легкое волнение, когда собранный автомобиль впервые заводится и преодолевает первые метры.

От его чертежей зависит комфорт горожан. Знакомимся с «Минчанином года – 2024»-4

Павел Гаценко, ведущий инженер-конструктор Центра перспективных разработок ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
Как ребенок делает первые шаги, первые пробежки, тогда более яркие чувства. А в городе, когда встречаешь, не только гордость, но критически осматриваешь. 

От его чертежей зависит комфорт горожан. Знакомимся с «Минчанином года – 2024»-6

Любовь к своей работе и стремление сделать город лучше – это основные принципы в работе инженера.

Павел Гаценко:
Конструктор – это же не просто механическая работа, когда сидишь, чертишь. Это в большей степени творческая работа. И без любви к своей профессии ты не удержишься в ней.

Мелочей в машиностроении не бывает. Именно так считает инженер, которому присвоено почетное звание «Минчанин года – 2024». Ведь от его ответственного подхода к делу зависит и комфорт горожан. Ежедневно домой, на работу, в школу автобусы, сделанные на этом предприятии, везут сотни пассажиров.

# Предприятия Беларуси

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