От его чертежей зависит комфорт горожан. Знакомимся с «Минчанином года – 2024»

После освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Минске осталось всего лишь 10 уцелевших зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря самоотверженности жителей в короткие сроки удалось восстановить город и страну. В этот период начинают путь развития и предприятия. Минский автомобильный завод – ровесник освобождения Беларуси! Накануне предприятие отметило 80-летний юбилей. Его сотрудники ежедневно вносят свой вклад в развитие столицы. В этом году ведущему инженеру-конструктору Центра перспективных разработок Павлу Гаценко присвоено почетное звание «Минчанин года».

Павел Гаценко в машиностроении уже порядка 20 лет. Однако, признается, до сих пор испытывает легкое волнение, когда собранный автомобиль впервые заводится и преодолевает первые метры.

Павел Гаценко, ведущий инженер-конструктор Центра перспективных разработок ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Как ребенок делает первые шаги, первые пробежки, тогда более яркие чувства. А в городе, когда встречаешь, не только гордость, но критически осматриваешь.