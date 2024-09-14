Лунный календарь для огородника на середину сентября

15 сентября – день, когда первая четверть Луны будет находиться в знаке Водолея. В этот период не рекомендуется производить посадки. Вместо этого займитесь ремонтом и дезинфекцией теплиц и парников, борьбой с грунтовыми вредителями или же подготовкой семян к хранению.

16-17 сентября – растущая Луна в знаке Рыб. Это благоприятное время для посева зеленых и пряных трав. Также можно высаживать луковичные цветы на зиму. Например, тюльпаны или нарциссы. В эти дни будут очень эффективными полив и подкормка растений. К списку прочих дел можно добавить заготовку фруктов для консервирования.