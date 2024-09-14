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Лунный календарь для огородника на середину сентября

14 сентября 2024 09:50
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Лунный календарь для огородника на середину сентября-2

15 сентября – день, когда первая четверть Луны будет находиться в знаке Водолея. В этот период не рекомендуется производить посадки. Вместо этого займитесь ремонтом и дезинфекцией теплиц и парников, борьбой с грунтовыми вредителями или же подготовкой семян к хранению.

16-17 сентября – растущая Луна в знаке Рыб. Это благоприятное время для посева зеленых и пряных трав. Также можно высаживать луковичные цветы на зиму. Например, тюльпаны или нарциссы. В эти дни будут очень эффективными полив и подкормка растений. К списку прочих дел можно добавить заготовку фруктов для консервирования.

Лунный календарь для огородника на середину сентября-4

18-19 сентября – растущая Луна в знаке Овна. Посадки в эти дни лучше исключить. Займитесь сбором и просушиванием лекарственных растений, обработкой почвы от вредителей и болезней, а также планированием дальнейших ландшафтных работ.

И, наконец, 20 и 21 сентября – растущая Луна в знаке Тельца. Подходящий период, чтобы посвятить себя посадке чеснока и семян лука. Можно также пересаживать многолетние цветы и декоративные растения, вносить органические удобрения и компост, а также готовить корнеплоды для длительного хранения.

# Лунный календарь

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