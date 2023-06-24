От бокса до хоккея на траве. Как проходит фестиваль «Вытокi» в Глубоком

Новости Беларуси. Город, известный «вишневым фестивалем» и сгущенным молоком, сегодня стал спортивно-культурным центром. Еще до официального старта праздника представители Национального олимпийского комитета познакомились со спортивной инфраструктурой райцентра. Посетили ряд объектов детско-юношеской спортивной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В учреждении сегодня занимаются более 250 человек по 4 направлениям: футбол, волейбол, легкая атлетика и греко-римская борьба. Большинство учащихся приезжают на занятия из района. Спортивной школе есть чем гордиться – юные спортсмены не раз поднимались на пьедесталы соревнований различного уровня.

Витебщина славится выдающимися спортсменами, которым в разных видах спорта покорялись мировые старты. Максим Недосеков, Иван Литвинович – выходцы из регионов, громко заявившие о себе. Чтобы спортивная база была на высоком уровне, Национальный олимпийский комитет по традиции вручил сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Финансовая поддержка пойдет на усовершенствование спортивной базы региона.

Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь: Здесь все сплетается вместе. Спорт перетекает в культуру, в особенности регионов. И, наверное, в этом и есть секрет успешности фестиваля «Вытокi».

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Главное – это наши дети, ведь это такой праздник, семейный, объединяющий. И нашей молодежи есть чем гордиться, потому что, несмотря на свой юный возраст, они уже во многом прославили Республику Беларусь своими успехами в учебе, спорте, культуре, труде.

Пока взрослые рассуждали о «Вытоках», детишки со всем рвением бросились проходить олимпийский квест. Всего 30 площадок: от бокса до хоккея на траве. Спортивный азарт подогревался не только жаркой погодой, но и призами. Каждый из участников за прохождение квеста получил ценный подарок.