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От бокса до хоккея на траве. Как проходит фестиваль «Вытокi» в Глубоком

24 июня 2023 18:20
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Новости Беларуси. Город, известный «вишневым фестивалем» и сгущенным молоком, сегодня стал спортивно-культурным центром. Еще до официального старта праздника представители Национального олимпийского комитета познакомились со спортивной инфраструктурой райцентра. Посетили ряд объектов детско-юношеской спортивной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От бокса до хоккея на траве. Как проходит фестиваль «Вытокi» в Глубоком-1

В учреждении сегодня занимаются более 250 человек по 4 направлениям: футбол, волейбол, легкая атлетика и греко-римская борьба. Большинство учащихся приезжают на занятия из района. Спортивной школе есть чем гордиться – юные спортсмены не раз поднимались на пьедесталы соревнований различного уровня.

От бокса до хоккея на траве. Как проходит фестиваль «Вытокi» в Глубоком-4

Витебщина славится выдающимися спортсменами, которым в разных видах спорта покорялись мировые старты. Максим Недосеков, Иван Литвинович – выходцы из регионов, громко заявившие о себе. Чтобы спортивная база была на высоком уровне, Национальный олимпийский комитет по традиции вручил сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Финансовая поддержка пойдет на усовершенствование спортивной базы региона.

От бокса до хоккея на траве. Как проходит фестиваль «Вытокi» в Глубоком-7

 Фото: сайт МАРТ Республики Беларусь

Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь:
Здесь все сплетается вместе. Спорт перетекает в культуру, в особенности регионов. И, наверное, в этом и есть секрет успешности фестиваля «Вытокi».

От бокса до хоккея на траве. Как проходит фестиваль «Вытокi» в Глубоком-10

 Фото: Telegram-канал Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Главное – это наши дети, ведь это такой праздник, семейный, объединяющий. И нашей молодежи есть чем гордиться, потому что, несмотря на свой юный возраст, они уже во многом прославили Республику Беларусь своими успехами в учебе, спорте, культуре, труде.

 

Пока взрослые рассуждали о «Вытоках», детишки со всем рвением бросились проходить олимпийский квест. Всего 30 площадок: от бокса до хоккея на траве. Спортивный азарт подогревался не только жаркой погодой, но и призами. Каждый из участников за прохождение квеста получил ценный подарок.

От бокса до хоккея на траве. Как проходит фестиваль «Вытокi» в Глубоком-13

За три сезона «Вытокi» успели стать брендом. Это не только спортивно-культурная площадка, но и демонстративная, где можно приобрести изделия белорусских производителей. Все представлено на «Вытоках» – мультипразднике, который умеет удивлять.

От бокса до хоккея на траве. Как проходит фестиваль «Вытокi» в Глубоком-16

Это культивирует спорт, олимпийские виды спорта. Олимпийское образование сейчас очень необходимо нам. Оно сближает и воспитывает.

От бокса до хоккея на траве. Как проходит фестиваль «Вытокi» в Глубоком-19

Яркую точку в глубокских «Вытоках» поставит красочный фейерверк. Спортивно-культурный праздник продолжит путешествие по стране. Следующий город – Костюковичи.

# Фестиваль # общество # Роман Головченко # Владимир Андрейченко # Виктор Пралич # Фотофакт

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