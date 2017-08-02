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От августа 1927 до наших дней: история «Советской Белоруссии» в рассказах и фотографиях

02 августа 2017 17:26
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Новости Беларуси. 90 лет в печати: газета «Советская Белоруссия» отмечает юбилей со дня выхода первого номера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои поздравления коллективу редакции направил Президент.

В 1927 издание знали под названием «Рабочий», а в штате вряд ли можно было найти профессионального журналиста. В наши дни после ребрендинга уже «СБ. Беларусь Сегодня» – это целый медиа-холдинг со своим радио и телевидением, которому доверяет читатель.

От августа 1927 до наших дней: история «Советской Белоруссии» в рассказах и фотографиях-1

Ольга Коршун, СТВ:
Здесь, в Национальном архиве, собрана, наверное, самая большая коллекция этой газеты. Здесь есть практически все номера, и, конечно, самый редкий – это первый номер. Газета вышла 2 августа 1927 года. Тогда она называлась «Рабочий», а

свое название «Советская Белоруссия» получила только в 1937.

На первой полосе – проблемы рабочих, для которых газета в первую очередь и создавалась. В редакции тоже царил рабочий дух: тексты в основном писали не профессиональные журналисты, а рабселькоры.

От августа 1927 до наших дней: история «Советской Белоруссии» в рассказах и фотографиях-4

Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник Национального архива Республики Беларусь:
Это, конечно, уникальное явление, когда прежде, чем начать официальный выпуск, выпускался пробный номер. С таким мы не сталкивались.

На столе – подшивка за 1994 год. В это непростое для белорусской печати время редакторские обязанности взял на себя Александр Градюшко. В начале 90-х газету хотели купить и привить ей другие ценности. А был случай, когда и вовсе издание могло не выйти в печать. Приходилось и здесь применять журналистскую смекалку.

От августа 1927 до наших дней: история «Советской Белоруссии» в рассказах и фотографиях-7

Александр Градюшко, заместитель главного редактора газеты «Советская Белоруссия» (1997-2002 гг.):
Хотели нас купить, но от меня это зависело. И когда я сказал этому покупателю: «А у нас нет таких журналистов, что вы будете с ними делать?», а он ответил: «Я из-за границы привезу». Я сказал: «Ну что, вы будете работать или нет»? Это же все памятно.

Сегодня Совбелия, как называют ее сами журналисты, – это большой холдинг, который занимает в Доме прессы шесть этажей.

В газете есть даже свое радио и телевидение, а пишущие журналисты уже выходят в прямой эфир. Вот так многофункционально выглядит газета в XXI веке.

От августа 1927 до наших дней: история «Советской Белоруссии» в рассказах и фотографиях-10

Павел Якубович, главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня»:
Понимая оперативность новых девайсов и всего остального, что делает медийную среду, все равно без журналистов обойтись невозможно. А уж носитель меньшее даже приобретает значение. Поскольку красивое, хорошее, достоверное, оперативное, оригинальное и так далее мнение интересно услышать в любой форме распространения.

От августа 1927 до наших дней: история «Советской Белоруссии» в рассказах и фотографиях-13

К своему юбилею газета подготовила спецвыпуск.

На его страницах – воспоминания ветеранов и впечатления тех, кто сегодня создает газету. Пожалуй, главное, что объединяет журналистов и помогает и через 90 лет оставаться изданию популярным, – это высокие стандарты в работе.

# общество # Юбилеи # Фотофакт # Павел Якубович # Ольга Коршун # Вячеслав Селеменев # Александр Градюшко

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