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Осваивают 3D-моделирование и играют в оркестре. Показываем, как живут постояльцы минского дома-интерната

02 мая 2024 07:15
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Осваивают 3D-моделирование и играют в оркестре. Показываем, как живут постояльцы минского дома-интерната-1

3D-моделирование, фотодизайн, арт-терапия и даже собственный оркестр. Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов – настоящая фабрика звезд. Здесь живут и работают неслучайные люди.

Осваивают 3D-моделирование и играют в оркестре. Показываем, как живут постояльцы минского дома-интерната-4

Эльмира Шерметова, директор психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов № 2 г. Минска:
В нашем учреждении созданы все условия для того, чтобы люди чувствовали себя нужными, чувствовали себя в условиях, приближенных к домашним. В нашем учреждении проживают без малого 500 человек. В круглосуточном обслуживании принимают участие 300 сотрудников. Это люди разных профессий, разных специальностей, но объединяет их самое главное – любовь к людям, которые проживают в нашем учреждении. Именно человек – это самое главное, что есть на земле.

Осваивают 3D-моделирование и играют в оркестре. Показываем, как живут постояльцы минского дома-интерната-7

Исполнить заветную мечту и проявить себя может каждый. Сила духа помогает преодолеть все препятствия! Творческие встречи, конкурсы и мастер-классы наполняют жизнь новыми красками. После увлекательных занятий – полный релакс. Просторные комнаты, современная техника, домашние оранжереи. Уют и комфорт постояльцев превыше всего.

Осваивают 3D-моделирование и играют в оркестре. Показываем, как живут постояльцы минского дома-интерната-10

А теперь заглянем в ресторан белорусской кухни: пятиразовое сбалансированное питание, сезонное меню, свежие овощи и фрукты. Завтрак в кругу новых друзей удался на славу. Все блюда приготовлены в лучших домашних традициях!

Осваивают 3D-моделирование и играют в оркестре. Показываем, как живут постояльцы минского дома-интерната-13

Светлана Дударчик, культорганизатор психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов № 2 г. Минска:
В нашем учреждении 15 социальных проектов, и один из них – самый крупный, самый масштабный. Это «Территория досуга», которым я и занимаюсь. Это прежде всего концерты, это творческие площадки, программы патриотической направленности, это дни именинников. Это досуговая деятельность, которая охватывает абсолютно всех жильцов нашего дома.

Осваивают 3D-моделирование и играют в оркестре. Показываем, как живут постояльцы минского дома-интерната-16

Я уже здесь 14 лет. До этого у меня была тяжелейшей формы депрессия. Я поступила в интернат, потеряв смысл жизни.

Подробности в видео.

# Государственная социальная политика # общество # Эльмира Шерметова # Эрика Лаврецкая

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