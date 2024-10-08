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Польские силовики применили оружие по лицам, находящимся на территории Беларуси

08 октября 2024 17:15
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Действия стражей границы Польши перешли все допустимые границы. Польские силовики применили оружие по лицам, находящимся на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начато расследование.

Польские силовики применили оружие по лицам, находящимся на территории Беларуси-2

Эти кадры появились в Сети накануне. На них отчетливо видно, что стреляли непосредственно через польское инженерное заграждение и проходящую за ним Государственную границу Беларуси. Госпогранкомитет нашей страны выступил с официальным заявлением: «Произошедшее является пограничным инцидентом, совершенным с польской территории сотрудником силового ведомства Польши». Проводится расследование.

# Государственная граница Беларуси

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