Действия стражей границы Польши перешли все допустимые границы. Польские силовики применили оружие по лицам, находящимся на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начато расследование.

Эти кадры появились в Сети накануне. На них отчетливо видно, что стреляли непосредственно через польское инженерное заграждение и проходящую за ним Государственную границу Беларуси. Госпогранкомитет нашей страны выступил с официальным заявлением: «Произошедшее является пограничным инцидентом, совершенным с польской территории сотрудником силового ведомства Польши». Проводится расследование.