Прямой эфир

Оставлять автомобиль на улице Якуба Коласа теперь запрещено: в чем причина

01 февраля 2018 17:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Теперь парковка авто вдоль всей улицы Якуба Коласа запрещена, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оставлять автомобиль на улице Якуба Коласа теперь запрещено: в чем причина-1

Оставлять автомобиль на улице Якуба Коласа теперь запрещено: в чем причина-3

Пока исключение составляет только участок от Некрасова до Сурганова по нечетной стороне Якуба Коласа. Причины запрета парковки и стоянки – постоянные пробки. Из-за припаркованного транспорта свободной была только одна полоса. Теперь же водителям можно оставлять автомобиль только на специально выделенных стоянках. 

Денис Ливанович, старший инженер по организации дорожного движения отдела ГАИ Советского РУВД:
Это участки на Якуба Колоса в районе пересечения с улицей Сурганова, также на пересечении с улицей Якуба Колоса в конструктивно выделенной полосе. Парковка транспорта разрешена на пересечении с улицей Белинского.

# общество # Транспорт Минска # Фотофакт # Денис Ливанович

Другие новости рубрики

Все новости
1 февраля поступили в продажу подарочные сертификаты на фестиваль искусств «Славянский базар-2018»
01 февраля 2018 16:32

1 февраля поступили в продажу подарочные сертификаты на фестиваль искусств «Славянский базар-2018»

Ноу-хау от борисовских учёных: на местном заводе стали выпускать «умную» упаковку
01 февраля 2018 15:26

Ноу-хау от борисовских учёных: на местном заводе стали выпускать «умную» упаковку

Не остался в стороне. Жителя Молодечно наградили за спасение пенсионеров, которые чуть не сгорели в собственном доме
01 февраля 2018 14:29

Не остался в стороне. Жителя Молодечно наградили за спасение пенсионеров, которые чуть не сгорели в собственном доме