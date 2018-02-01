Оставлять автомобиль на улице Якуба Коласа теперь запрещено: в чем причина

Новости Беларуси. Теперь парковка авто вдоль всей улицы Якуба Коласа запрещена, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пока исключение составляет только участок от Некрасова до Сурганова по нечетной стороне Якуба Коласа. Причины запрета парковки и стоянки – постоянные пробки. Из-за припаркованного транспорта свободной была только одна полоса. Теперь же водителям можно оставлять автомобиль только на специально выделенных стоянках.