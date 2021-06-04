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Остановили бронепоезд танком. Почему сражение у станции Чёрные Броды называют уникальным?

04 июня 2021 17:04
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Новости Беларуси. Уникальный случай в военной истории. Ни до, ни после не было примеров такого мужества. На станции Черные Броды 4 июля чтили память танкистов, которым удалось взять на таран немецкий бронепоезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Остановили бронепоезд танком. Почему сражение у станции Чёрные Броды называют уникальным?-1

Этот маневр в июне 1944-го во многом определил исход операции – сразу после выведения из строя вражеской техники советские солдаты смогли занять железнодорожную станцию и отрезать противника от сообщения с Бобруйском.

Остановили бронепоезд танком. Почему сражение у станции Чёрные Броды называют уникальным?-4

Во время героического противостояния погиб механик-водитель экипажа Михаил Бухтуев. Танковый прорыв был первым боем 19-летнего парня.

Остановили бронепоезд танком. Почему сражение у станции Чёрные Броды называют уникальным?-7

Остановили бронепоезд танком. Почему сражение у станции Чёрные Броды называют уникальным?-9

Ему и командиру танкового экипажа Дмитрию Комарову были присвоены звания Героев Советского Союза.

Остановили бронепоезд танком. Почему сражение у станции Чёрные Броды называют уникальным?-12

Андрей Кривоносов, военный комиссар Гомельской области:
Если мы не будем рассказывать и показывать постоянно, что у нас происходит, происходило в нашей истории, мы не сможем развиваться как полноценный народ, полноценная нация. Я выступил с инициативой (здесь, на митинге), надеюсь, руководство поддержит, что все-таки, возможно, один раз в году – 25 июня, в день, когда произошел этот исторический таран танком бронепоезда – здесь чествовать наших защитников. Героев, совершивших этот подвиг. Чтобы поездная бригада, может быть, на 30 секунд успела выйти, почтить память. Ну и, наверное, всем пассажирам надо рассказывать, мимо какого места знаменательного они проезжают.

Остановили бронепоезд танком. Почему сражение у станции Чёрные Броды называют уникальным?-15

Остановили бронепоезд танком. Почему сражение у станции Чёрные Броды называют уникальным?-17

На месте подвига экипажа был воздвигнут памятник в виде танка. Сегодня к нему в знак благодарности самоотверженным героям легли цветы и траурные венки.

# Великая Отечественная война # общество # Андрей Кривоносов # Михаил Бухтуев # Дмитрий Комаров # Фотофакт

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