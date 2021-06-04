Остановили бронепоезд танком. Почему сражение у станции Чёрные Броды называют уникальным?

Новости Беларуси. Уникальный случай в военной истории. Ни до, ни после не было примеров такого мужества. На станции Черные Броды 4 июля чтили память танкистов, которым удалось взять на таран немецкий бронепоезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот маневр в июне 1944-го во многом определил исход операции – сразу после выведения из строя вражеской техники советские солдаты смогли занять железнодорожную станцию и отрезать противника от сообщения с Бобруйском.
Во время героического противостояния погиб механик-водитель экипажа Михаил Бухтуев. Танковый прорыв был первым боем 19-летнего парня.
Ему и командиру танкового экипажа Дмитрию Комарову были присвоены звания Героев Советского Союза.
Андрей Кривоносов, военный комиссар Гомельской области:
Если мы не будем рассказывать и показывать постоянно, что у нас происходит, происходило в нашей истории, мы не сможем развиваться как полноценный народ, полноценная нация. Я выступил с инициативой (здесь, на митинге), надеюсь, руководство поддержит, что все-таки, возможно, один раз в году – 25 июня, в день, когда произошел этот исторический таран танком бронепоезда – здесь чествовать наших защитников. Героев, совершивших этот подвиг. Чтобы поездная бригада, может быть, на 30 секунд успела выйти, почтить память. Ну и, наверное, всем пассажирам надо рассказывать, мимо какого места знаменательного они проезжают.
На месте подвига экипажа был воздвигнут памятник в виде танка. Сегодня к нему в знак благодарности самоотверженным героям легли цветы и траурные венки.