Остановили бронепоезд танком. Почему сражение у станции Чёрные Броды называют уникальным?

Андрей Кривоносов, военный комиссар Гомельской области:

Если мы не будем рассказывать и показывать постоянно, что у нас происходит, происходило в нашей истории, мы не сможем развиваться как полноценный народ, полноценная нация. Я выступил с инициативой (здесь, на митинге), надеюсь, руководство поддержит, что все-таки, возможно, один раз в году – 25 июня, в день, когда произошел этот исторический таран танком бронепоезда – здесь чествовать наших защитников. Героев, совершивших этот подвиг. Чтобы поездная бригада, может быть, на 30 секунд успела выйти, почтить память. Ну и, наверное, всем пассажирам надо рассказывать, мимо какого места знаменательного они проезжают.