Останки бойцов Красной армии перезахоронили в Витебском районе. На церемонию из России приехали родные погибшего

Новости Беларуси. В Витебском районе перезахоронили останки бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Траурная церемония прошла в агрогородке Вороны на братской могиле, где покоятся более 8 000 защитников.

Весной под Витебском состоялись две международные Вахты памяти, во время которых и были обнаружены останки 127 бойцов. Также были найдены личные вещи погибших. Вероятно, защитники погибли во время боев за освобождение Витебска. К сожалению, спустя почти 80 лет имена и фамилии героев так и не удалось восстановить.

Вероятно, найденные останки могли принадлежать солдатам четвертой стрелковой роты 39-й армии под командованием лейтенанта Ивана Бесхлебникова. Его родные приехали из Новосибирской области почтить память героя.

Фания Бесхлебная, жена внука погибшего Ивана Бесхлебного:

В нашей семье чтят память Ивана Ефимовича. Мы не знали – погиб в Беларуси, на безымянной высоте. А где именно, мы не знали. А теперь мы знаем и очень благодарны белорусской земле, вашим людям. Вот только въезжаешь в Беларусь – и мы уже видим памятники. Они ухоженные. Это говорит о том, что вы не забываете солдат, погибших здесь.

Глеб Бесхлебный, правнук погибшего Ивана Бесхлебного:

Я приехал сюда с чувством долга, я обязан был сюда приехать, потому что когда мой отец приехал из Беларуси весной, он мне передал частичку этих переживаний, которые он здесь испытал, просто даже находясь здесь.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:

В этом году участвовало много молодежи. Это наши школьники из города Витебска, Витебского района, это наши студенты. Важно, что на смену нашим поисковикам приходит новое поколение – поколение, для которого небезразлична история нашей Родины.