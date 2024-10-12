Белорусские учёные презентовали 12 новых сортов яблок

Какая на вкус продовольственная безопасность Беларуси? И по каким критериям гурманы отличают белорусские и зарубежные сорта – в репортаже Алины Мычко.

Одна из важнейших государственных задач – не только сохранить, но и приумножить природное богатство страны, разнообразить сельскохозяйственные культуры, повысить качество урожая. В этом огромная заслуга наших ученых. Результаты их многолетних трудов стали достоянием фестиваля-ярмарки в Самохваловичах. Там представлено более 40 новых сортов овощей, фруктов, ягод и орехов белорусской селекции, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Яблоки, груши, виноград и фундук. Представленные здесь сорта пока не найти ни в магазинах, ни на рынках. Это последние достижения отечественной селекции. Здесь более 40 гибридов, 14 из которых – картофель. Над каждым новым сортом работали около 15 лет. Три из них уже возделываются, остальные – проходят государственные испытания.

14 новых сортов картофеля представили на ярмарке в Самохваловичах. Читай подробности.

Среди перспективных новинок – яблоки. В этом году ученые презентовали 12 сортов. Наши гибриды выгодно отличаются от зарубежных прежде всего по урожайности (некоторые сорта дают до 70 тонн плодов с гектара). При этом они требуют меньшей химической обработки, а значит, на выходе получаем экологически чистый продукт.