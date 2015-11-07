Особенности раздела наследства между родственниками — история семьи Пастуховых в ток-шоу «Такова судьба»

Их жизнь разделилась на «до» и «после»… наследства. Как гром среди ясного неба на семью Пастуховых обрушилась страшная новость о смерти отца, а вместе с ней известие о наследстве. Именно из-за него началась настоящая война, конца и края которой не предвидится. Так что же такое наследство: большая радость или нечаянное горе? Выясним сегодня, 6 ноября, у экспертов и героев в ток-шоу «Такова судьба» на СТВ. Мы начинаем с сюжета, который расскажет историю семьи Пастуховых.

В семье Пастуховых трое детей. Младшие Дима и Даша любят строить пирамиды. Особенно высокой башня получается из пустых банок от специального питания, которое им жизненно необходимо. Емкостей в доме скопилось немало. В месяц надо 40 упаковок такой смеси. И страшно сказать — несколько тысяч долларов на ее покупку.

Ирина Кузнецова, супруга Михаила Пастухова:

Я просто поклялась и пообещаю, что сделаю все возможное, чтобы они были здоровы. Сейчас этот вопрос у нас упирается реально только в раздел наследственного имущества.

Когда дети заболели, Ирина и Михаил стали искать средства на лечение, они продавали все, что только было можно, им оказывал помощь благотворительный фонд. Наконец решили воспользоваться и долей наследства, оставшегося от отца Михаила. А это половина коттеджа. Другая половина досталась его родной сестре. Вначале родственники пытались договориться о продаже дома или выплате его части. Но в итоге встретились в суде.

Михаил Пастухов:

Каждый суд — это, естественно, удар по психике очень серьезный. К этому, наверное, трудно привыкнуть.

Судебные тяжбы длятся почти два года. В спорном коттедже продолжают жить сестра и так называемая гражданская жена умершего отца. А Михаил и Ирина продолжают бороться за то, что им принадлежит.

Михаил Пастухов:

Куда нам деваться? У нас вариантов других нет. Либо дети слягут, и мы не сможем смотреть им в глаза, либо мы дойдем до конца.

В семье надеются на скорейшее окончание истории и восстановление отношений с родственниками, если они этого захотят.

Илья Панков, адвокат:

У вас и у вашей сестры ест по 1/2 доле. Соответственно, вопрос состоит лишь в том, чтобы разделить непосредственно этот дом в натуре, то есть выделением конкретных изолированных жилых помещений.

Два сособственника имеют также возможность продать дом, деньги поделить пополам. Здесь не нужен раздел дома в натуре вообще. Раздел любого недвижимого имущества, в том числе наследственного, практически невозможен без судебной строительно-технической экспертизы. Задача экспертизы состоит в том, чтобы установить, возможно ли провести переоборудование в этом доме, чтобы в результате этого образовалось два отдельных изолированных жилых помещения, то есть две квартиры с отдельными выходами, соответствующие определенным техническим требованиям. И если это возможно, то тогда определить варианты раздела с учетом сторон. Вариантов, как правило, разрабатывается несколько, чтобы стороны могли выбрать. В принципе, как раз ввиду необходимости этих экспертиз процесс и длится долго.

Очень важно при назначении экспертизы правильно поставить вопросы, учесть пожелания каждой из сторон, исчерпывающее количество вопросов, чтобы были урегулированы разные ситуации и чтобы можно было искать ответ именно на все вопросы в этой экспертизе. Каждая сторона вправе предложить вопросы на экспертизу и суд по своей инициативе также может поставить вопрос.

Белорусы вообще составляют завещание? Насколько они юридически грамотные в этом вопросе и как часто стали заботиться о своих потомках?

Анна Ивашевская, нотариус Минского городского нотариального округа:

В последнее время завещания составляются довольно часто, причем я хочу отметить, что они составляются не только пожилыми людьми или людьми преклонного возраста. На сегодняшний день обращаются и молодые люди обеспеченные или которые надеются, что они будут обеспеченные в будущем. Завещать можно имущество и то, которое на сегодняшний день не принадлежит. Таким образом люди стараются защитить свою семью от наступления конфликтных ситуаций.

Раньше люди боялись, что вдруг что-то изменится в законодательстве и это имущество заберет кто-то, стороннее лицо. Сейчас люди, написав завещание, берут на себя ответственность за будущее своей семьи.

Насколько легко или сложно продать недвижимость после споров в суде о разделе наследственного имущества?

Андрей Кудакаев, и.о. заместителя директора по договорной и общеправовой работе риэлторского агентства:

Когда анализируешь устанавливающие документы, подтверждающие право собственности, ими являются решения суда, то в определенной степени снимается груз ответственности о том, что досконально в судебном процессе все обстоятельства исследованы, и ты можешь своему клиенту-покупателю обещать и гарантировать, что никаких подводных камней не будет. Конечно, производится дополнительно анализ, но очень большая доля уверенности, что судом все обстоятельства исследованы, потому что это суд, у него есть на это полномочия.

А вы говорите покупателю, что вот за эту квартиру предыдущие владельцы судятся, судились?

Андрей Кудакаев, и.о. заместителя директора по договорной и общеправовой работе риэлторского агентства:

Да, это наша обязанность предоставить историю клиенту о том, какая история у объекта, какие есть подводные камни, какие могут повлиять на дальнейшую действительность этой сделки.

Как оставаться людьми при разделе наследства и сохранить родственные связи?

Илья Панков, адвокат:

Чтобы не оказаться в такой ситуации сразу садиться за стол приговоров, обсуждать ситуацию. Часто люди обращаются в суд, конечно, доверяют судебной власти. Люди говорят: как суд решит, так и будет.

Как правило, когда люди приходят к нам на консультацию, мы стараемся проанализировать ситуацию и подумать, есть ли какой-то мирный способ разрешения проблем. Бывает, что люди просто не знают о нем. Бывает просто сама по себе консультация с каким-то специалистом в данной области позволяет уже сформировать какое-то мнение и что-то делать дальше.

Анна Ивашевская, нотариус Минского городского нотариального округа:

Нельзя доводить ситуацию до конфликта. Может быть, попробовать обратиться к медиатору. Такая у нас есть новая служба.