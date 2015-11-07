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Обязаны ли собаковладельцы при выгуле собаки иметь при себе жетон, выданный при регистрации животного?

07 ноября 2015 13:05
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Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступает около 50 звонков. Диапазон обращений чрезвычайно широк: от жалоб на брачных аферистов до испорченной мебели и обуви. 

Житель Борисова задает вопрос:
Недавно мы купили собаку породы доберман. При регистрации нам выдали удостоверение и жетон. Обязаны ли мы при выгуле собаки брать с собой жетон?

Елена Мойсейчик, юрист:
В соответствии с правилами содержания домашних животных, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь при регистрации собак, кошек и других домашних животных их владельцам выдается регистрационное удостоверение и жетон установленного образца, который должен постоянно быть прикреплен к ошейнику животного либо находиться с вами. За нарушение данных правил согласно Кодексу об административных правонарушениях Республики Беларусь предусматривается предупреждение либо наложение штрафа в размере до 10 б. в. 

# общество # Правила содержания домашних животных # Консультация юриста # Елена Мойсейчик

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