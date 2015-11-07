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Могут ли оштрафовать за оставленный велосипед на лестничной площадке?

07 ноября 2015 12:51
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Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступает около 50 звонков. Диапазон обращений чрезвычайно широк: от жалоб на брачных аферистов до испорченной мебели и обуви. 

Минчанка задает вопрос:
Недавно к нам домой приходил участковый и сказал, что оштрафует за велосипед, который был оставлен на лестничной площадке. Имеет ли он на это право?

Елена Мойсейчик, юрист:
Основание для штрафа в данном случае действительно есть, ведь оставлять крупногабаритные  вещи, в том числе и велосипед на лестничных маршах, в тамбурах подъездов запрещается. Размер штрафа в данной ситуации может составлять от 10 до 30 б.в. 

# общество # Консультация юриста # Велосипед # Елена Мойсейчик

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