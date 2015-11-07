Могут ли оштрафовать за оставленный велосипед на лестничной площадке?

Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступает около 50 звонков. Диапазон обращений чрезвычайно широк: от жалоб на брачных аферистов до испорченной мебели и обуви.

Минчанка задает вопрос:

Недавно к нам домой приходил участковый и сказал, что оштрафует за велосипед, который был оставлен на лестничной площадке. Имеет ли он на это право?

Елена Мойсейчик, юрист:

Основание для штрафа в данном случае действительно есть, ведь оставлять крупногабаритные вещи, в том числе и велосипед на лестничных маршах, в тамбурах подъездов запрещается. Размер штрафа в данной ситуации может составлять от 10 до 30 б.в.