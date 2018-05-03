Основная идея – почтить память погибших воинов-речников. По рекам и каналам юга Беларуси пройдут суда накануне 9 Мая

Новости Беларуси. Девять дней под парусом. Семь судов пройдут по рекам и каналам юга Беларуси в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди парусных экипажей, в основном, самодельные яхты и катамараны. Старт участники водного похода приняли в Пинске. Продолжат путь через Кобрин, Жабинку, а конечная точка маршрута в Бресте 8 мая. По пути яхтсмены-энтузиасты посетят памятные места, связанные с военной историей того или иного края. По речной глади яхты пройдут больше 250 километров. Такой поход проходит в Беларуси впервые, в 2017 году яхты ходили к месту начала операции «Багратион».