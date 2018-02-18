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Ощутить атмосферу праздника. Высококачественные и недорогие кулинарные изделия будут продавать в буфетах в день местных выборов

18 февраля 2018 06:24
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Новости Беларуси. Промоакции, дегустации и скидки. Традиция в день выборов создавать праздник. Буфеты распахнули двери практически везде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Кулинары и кондитеры готовы приятно удивить – меню из сотни позиций. Всё вкусное и свежее – над блюдами трудились еще с вечера, а также ночью. Особенно богатым будет выбор хлебобулочных и мясных изделий – паштетов, колбас, рулетов, а также морепродуктов. Появятся на прилавках и лакомства для детей.  

Ощутить атмосферу праздника. Высококачественные и недорогие кулинарные изделия будут продавать в буфетах в день местных выборов-1

Валерий Мацкевич, начальник главного управления торговли и услуг Брестского облисполкома:  
Будем предлагать широчайший ассортимент продукции собственного производства. В первую очередь, упор будем делать на блюда белорусской кухни, кондитерские изделия. Также будут предлагаться непродовольственные товары. И самая главная наша задача, чтобы это было проведено на высочайшем уровне, по доступным ценам. Чтобы люди, пришедшие на участки, почувствовали атмосферу праздника.  

Торговые точки также открываются и на многих сельских участках. Кстати, все угощения в этот день без торговых надбавок.  

Ощутить атмосферу праздника. Высококачественные и недорогие кулинарные изделия будут продавать в буфетах в день местных выборов-4

Ощутить атмосферу праздника. Высококачественные и недорогие кулинарные изделия будут продавать в буфетах в день местных выборов-6

# общество # Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы

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