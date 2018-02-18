Ощутить атмосферу праздника. Высококачественные и недорогие кулинарные изделия будут продавать в буфетах в день местных выборов

Новости Беларуси. Промоакции, дегустации и скидки. Традиция в день выборов создавать праздник. Буфеты распахнули двери практически везде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кулинары и кондитеры готовы приятно удивить – меню из сотни позиций. Всё вкусное и свежее – над блюдами трудились еще с вечера, а также ночью. Особенно богатым будет выбор хлебобулочных и мясных изделий – паштетов, колбас, рулетов, а также морепродуктов. Появятся на прилавках и лакомства для детей.