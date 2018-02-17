Хороводы, блины, сожжение чучела и проводы Матушки Зимы: как праздновали Масленицу в Беловежской пуще

Новости Беларуси. С особым размахом Масленица обычно проходит в Беловежской пуще, куда по такому случаю приезжает очень много зарубежных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Петр Бутрим присоединился к народным гуляниям.

Хороводы и бодрые пляски здесь, кажется, не утихали ни на минуту. Масленица в Беловежской пуще – затея изначально выигрышная, ведь именно здесь не дают заскучать сказочные герои и согревает знаменитый чай на травах. Поэтому и настроение у всех на высоте.

Татьяна Шохалевич, жительница Бреста:

Все прошли, посмотрели. Были уже у Дедушки Мороза. Потанцевали, вокруг елочки погуляли, попели, чайку попили.

Александр Бокша, житель Бреста:

Приехали в первый раз. Прекрасные впечатления, просто супер!

Петр Бутрим, СТВ:

Какая Масленица без румяных блинов? Здесь готовят с вареньем, медом, грибами – в общем, на любой вкус. Лучшая оценка поварам – большая очередь. Сегодня, накануне строгого поста, аппетиту можно дать волю.

Кстати, все ингредиенты для фирменных пущанских блинчиков здесь же, в кладези, и собраны. Рецепт передают из поколения в поколение и стараются держать в секрете.

Повар:

Ягоды все наши, варенье очень вкусное. Для мужчин предлагаем со шпиком блинчики. Со сгущенкой детки спрашивают.

Повеселиться и отведать праздничных угощений в Пущу приехали из России, Словакии и Польши. Поляк Яцек Степулковски воспользовался безвизом и приехал всей семьей.

Яцек Степулковски, турист (Польша):

У нас тоже есть такой праздник, только называется по-другому. Да и празднуют в Беларуси немного иначе, чем в Польше. Хотя и дома, и здесь очень весело.

Кульминация Масленицы – сожжение чучела и прощание с Матушкой Зимой.

Матушка Зима:

Весной, летом и осенью ни Зима, ни Стужа, Вьюга и Метелица вам здесь не нужны. Поэтому наслаждайтесь весной, летом, осенью теплой погодой.