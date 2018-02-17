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Хороводы, блины, сожжение чучела и проводы Матушки Зимы: как праздновали Масленицу в Беловежской пуще

17 февраля 2018 23:00
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Новости Беларуси. С особым размахом Масленица обычно проходит в Беловежской пуще, куда по такому случаю приезжает очень много зарубежных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Петр Бутрим присоединился к народным гуляниям.  

Хороводы, блины, сожжение чучела и проводы Матушки Зимы: как праздновали Масленицу в Беловежской пуще-1

  

Хороводы и бодрые пляски здесь, кажется, не утихали ни на минуту. Масленица в Беловежской пуще – затея изначально выигрышная, ведь именно здесь не дают заскучать сказочные герои и согревает знаменитый чай на травах. Поэтому и настроение у всех на высоте.  

Хороводы, блины, сожжение чучела и проводы Матушки Зимы: как праздновали Масленицу в Беловежской пуще-4

  

Татьяна Шохалевич, жительница Бреста:  
Все прошли, посмотрели. Были уже у Дедушки Мороза. Потанцевали, вокруг елочки погуляли, попели, чайку попили.  

Хороводы, блины, сожжение чучела и проводы Матушки Зимы: как праздновали Масленицу в Беловежской пуще-7

  

Александр Бокша, житель Бреста:  
Приехали в первый раз. Прекрасные впечатления, просто супер!  

Хороводы, блины, сожжение чучела и проводы Матушки Зимы: как праздновали Масленицу в Беловежской пуще-10

Петр Бутрим, СТВ:  
Какая Масленица без румяных блинов? Здесь готовят с вареньем, медом, грибами – в общем, на любой вкус. Лучшая оценка поварам – большая очередь. Сегодня, накануне строгого поста, аппетиту можно дать волю.  

Хороводы, блины, сожжение чучела и проводы Матушки Зимы: как праздновали Масленицу в Беловежской пуще-13

  

Кстати, все ингредиенты для фирменных пущанских блинчиков здесь же, в кладези, и собраны. Рецепт передают из поколения в поколение и стараются держать в секрете.  

Хороводы, блины, сожжение чучела и проводы Матушки Зимы: как праздновали Масленицу в Беловежской пуще-16

Повар:   
Ягоды все наши, варенье очень вкусное. Для мужчин предлагаем со шпиком блинчики. Со сгущенкой детки спрашивают.  

Хороводы, блины, сожжение чучела и проводы Матушки Зимы: как праздновали Масленицу в Беловежской пуще-19

  

Повеселиться и отведать праздничных угощений в Пущу приехали из России, Словакии и Польши. Поляк Яцек Степулковски воспользовался безвизом и приехал всей семьей.  

Хороводы, блины, сожжение чучела и проводы Матушки Зимы: как праздновали Масленицу в Беловежской пуще-22

  

Яцек Степулковски, турист (Польша):  
У нас тоже есть такой праздник, только называется по-другому. Да и празднуют в Беларуси немного иначе, чем в Польше. Хотя и дома, и здесь очень весело.  

Хороводы, блины, сожжение чучела и проводы Матушки Зимы: как праздновали Масленицу в Беловежской пуще-25

  

Кульминация Масленицы – сожжение чучела и прощание с Матушкой Зимой.  

Хороводы, блины, сожжение чучела и проводы Матушки Зимы: как праздновали Масленицу в Беловежской пуще-28

Матушка Зима:  
Весной, летом и осенью ни Зима, ни Стужа, Вьюга и Метелица вам здесь не нужны. Поэтому наслаждайтесь весной, летом, осенью теплой погодой.  

Хороводы, блины, сожжение чучела и проводы Матушки Зимы: как праздновали Масленицу в Беловежской пуще-31

Именно с этого дня, верили издревле, и начинается весна. А как ее встретишь, таким и будет урожай.  

# общество # Масленица в Беларуси # Фотофакт # Пётр Бутрим

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