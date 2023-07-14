«Дети пели с оркестром. Это классно, это свежо». Нагима Ескалиева о детском конкурсе на «Славянском базаре»

Ладислав Бубнар, член жюри XXI Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2023» (Словакия):

Мне понравились все. Потому что, так как я был в прошлом году в жюри детском, я бы сказал, что год был замечательный. Первое – тем, что был живой оркестр. И я сам видел и слышал, что эти дети были получше. И вокально, и актерским мастерством, и работой со сценой. Так что я вообще в шоке, этот год был вообще замечательный. Среди детей очень много талантов было. Я очень благодарен, что я каждый год приезжаю на «Славянский базар». Я здесь как в своей семье, которой у меня не было.