«Дети пели с оркестром. Это классно, это свежо». Нагима Ескалиева о детском конкурсе на «Славянском базаре»
Новости Беларуси. Нынешний фестиваль собрал гостей из 35 стран. 14 июля в Витебске в расширенном формате начинаются мероприятия Дней Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главной творческой интригой дня станет начало конкурса молодых исполнителей.
Участников ждет жеребьевка, которая определит порядок их выхода на сцену. А накануне стало известно имя обладателя Гран-при детского конкурса «Витебск». Его из рук Президента Беларуси получил казахстанский исполнитель Шерхан Арыстан.
Как распределились остальные места между участниками, узнаем совсем скоро.
Ладислав Бубнар, член жюри XXI Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2023» (Словакия):
Мне понравились все. Потому что, так как я был в прошлом году в жюри детском, я бы сказал, что год был замечательный. Первое – тем, что был живой оркестр. И я сам видел и слышал, что эти дети были получше. И вокально, и актерским мастерством, и работой со сценой. Так что я вообще в шоке, этот год был вообще замечательный. Среди детей очень много талантов было. Я очень благодарен, что я каждый год приезжаю на «Славянский базар». Я здесь как в своей семье, которой у меня не было.
Нагима Ескалиева, председатель жюри XXI Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2023», народная артистка Казахстана:
Дети пели с оркестром. Это классно, это свежо. Какой великолепный оркестр, как он играет. Такое впечатление, что это была минусовая фонограмма. Настолько все профессионально, причем на высшем уровне. И мне кажется, что для детей это будет великолепный опыт, чтобы выходить на огромную эстраду.
Неповторимая атмосфера сейчас царит без преувеличения по всему Витебску. Уже традиционным стал фест уличного искусства «На семи ветрах». Пушкинский мост в центре города превратился в настоящий театр под открытым небом. На каждом шагу живые скульптуры, сказочные герои в необычных костюмах, танцовщики и художники.