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«Дети пели с оркестром. Это классно, это свежо». Нагима Ескалиева о детском конкурсе на «Славянском базаре»

14 июля 2023 10:39
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Новости Беларуси. Нынешний фестиваль собрал гостей из 35 стран. 14 июля в Витебске в расширенном формате начинаются мероприятия Дней Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главной творческой интригой дня станет начало конкурса молодых исполнителей.

Участников ждет жеребьевка, которая определит порядок их выхода на сцену. А накануне стало известно имя обладателя Гран-при детского конкурса «Витебск». Его из рук Президента Беларуси получил казахстанский исполнитель Шерхан Арыстан.

Как распределились остальные места между участниками, узнаем совсем скоро.

«Дети пели с оркестром. Это классно, это свежо». Нагима Ескалиева о детском конкурсе на «Славянском базаре»-1

Ладислав Бубнар, член жюри XXI Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2023» (Словакия):
Мне понравились все. Потому что, так как я был в прошлом году в жюри детском, я бы сказал, что год был замечательный. Первое – тем, что был живой оркестр. И я сам видел и слышал, что эти дети были получше. И вокально, и актерским мастерством, и работой со сценой. Так что я вообще в шоке, этот год был вообще замечательный. Среди детей очень много талантов было. Я очень благодарен, что я каждый год приезжаю на «Славянский базар». Я здесь как в своей семье, которой у меня не было.

«Дети пели с оркестром. Это классно, это свежо». Нагима Ескалиева о детском конкурсе на «Славянском базаре»-4

Нагима Ескалиева, председатель жюри XXI Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2023», народная артистка Казахстана:
Дети пели с оркестром. Это классно, это свежо. Какой великолепный оркестр, как он играет. Такое впечатление, что это была минусовая фонограмма. Настолько все профессионально, причем на высшем уровне. И мне кажется, что для детей это будет великолепный опыт, чтобы выходить на огромную эстраду.

«Дети пели с оркестром. Это классно, это свежо». Нагима Ескалиева о детском конкурсе на «Славянском базаре»-7

Неповторимая атмосфера сейчас царит без преувеличения по всему Витебску. Уже традиционным стал фест уличного искусства «На семи ветрах». Пушкинский мост в центре города превратился в настоящий театр под открытым небом. На каждом шагу живые скульптуры, сказочные герои в необычных костюмах, танцовщики и художники.

# Славянский базар в Витебске-2023 # общество # Фотофакт

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