В Германии отмечают 50-летие возведения Берлинской стены

Памятные мероприятия начались этой ночью в часовне на бывшей пограничной зоне.

В ходе семичасовой церемонии перечислили имена и факты биографий погибших при попытке бегства через стену. Их было по меньшей мере 136 человек.

Один из самых известных символов «холодной войны» начали возводить в 1961 году. За десятилетия стена выросла в высоту, усложнилась система ее охраны. Сооружение пало в ноябре 1989-го. Сегодня ее остатки — символ «железного занавеса». Обломки сооружения, разделившего мир на два лагеря, продаются как сувениры и преподносятся почетным гостям как памятные подарки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».