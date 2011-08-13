Лукашенко поздравил Фиделя Кастро с 85-летием

Легендарному лидеру кубинской революции Фиделю Кастро сегодня 85.

Сам команданте никогда не любил пышно праздновать дни рождения, но за него это делает вся страна. Мероприятия в честь стойкого и непримиримого борца проходят в Гаване почти неделю. Несмотря на то что Фидель Кастро окончательно передал все полномочия лидера своему брату Раулю, он остается символом нации.

Из-за болезни команданте долгое время не появлялся на публике. Однако сейчас он снова в строю, активно участвует в жизни страны и уделяет внимание глобальным мировым проблемам.

С 85-летием Фиделя Кастро поздравил Президент Александр Лукашенко. Глава нашего государства отметил: «Мы очень ценим теплые, дружественные отношения, установившиеся между белорусским и кубинским народами. Уверен, что страны будут продолжать развивать стратегическое партнерство, основанное на принципах взаимопомощи и уважения общих интересов наших стран».

Александр Лукашенко пожелал Фиделю Кастро крепкого здоровья, а всему дружественному кубинскому народу — мира, благополучия и процветания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».