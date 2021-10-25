Осенний призыв в Беларуси. Новобранцев ждёт двухнедельный карантин

Новости Беларуси. В Беларуси началась комплектация соединений и воинских частей. Осенний призыв стартовал раньше обычного и продлится по 5 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с переносом сроков изменится и дата проведения военной присяги. В 2021 году она состоится 20 ноября. А вот отправка пополнения во внутренние войска МВД, части Госпогранкомитета и КГБ пройдет в привычные даты – с 15 по 30 ноября.

Юрий Пилищик, военный комиссар Минска:

Родителям призывников я прежде всего пожелал бы терпения и надежды на то, что их сын возмужает, станет полноценным гражданином Республики Беларусь.

Вадим Можайский, призывник:

В армии формируется тот моральный стержень, который должен быть у мужчины. Доброжелательность формируется, формируется правильное отношение к делу, ответственность. Это нужно.