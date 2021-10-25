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Осенний призыв в Беларуси. Новобранцев ждёт двухнедельный карантин

25 октября 2021 18:59
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Новости Беларуси. В Беларуси началась комплектация соединений и воинских частей. Осенний призыв стартовал раньше обычного и продлится по 5 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осенний призыв в Беларуси. Новобранцев ждёт двухнедельный карантин-1

В связи с переносом сроков изменится и дата проведения военной присяги. В 2021 году она состоится 20 ноября. А вот отправка пополнения во внутренние войска МВД, части Госпогранкомитета и КГБ пройдет в привычные даты – с 15 по 30 ноября.

Осенний призыв в Беларуси. Новобранцев ждёт двухнедельный карантин-4

Юрий Пилищик, военный комиссар Минска:
Родителям призывников я прежде всего пожелал бы терпения и надежды на то, что их сын возмужает, станет полноценным гражданином Республики Беларусь.

Осенний призыв в Беларуси. Новобранцев ждёт двухнедельный карантин-7

Вадим Можайский, призывник:
В армии формируется тот моральный стержень, который должен быть у мужчины. Доброжелательность формируется, формируется правильное отношение к делу, ответственность. Это нужно.

Осенний призыв в Беларуси. Новобранцев ждёт двухнедельный карантин-10

К слову, 25 октября в войска отправились около тысячи новобранцев. Всего за время осенней призывной кампании в белорусскую армию планируется направить около 10 тысяч молодых людей. По прибытии в части все они должны будут пройти двухнедельный карантин.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Юрий Пилищик # Вадим Можайский # Фотофакт

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