Осенко о визите Президента в Югославию: не каждый из нас осмелится сделать шаг, но Лукашенко сделал

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Это история о сильном человеке. О человеке, который протягивает руку помощи братскому народу Югославии. Я после этого очень зауважал его, потому что, когда риск жизни, не каждый из нас осмелится сделать шаг. Но он из тех, кто сделал шаг. Это настоящий лидер нации. И сколько бы я раз ни был в Сербии, наши братья-сербы, назову даже так, очень это ценят, до сих пор это помнят.