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Осенко о визите Президента в Югославию: не каждый из нас осмелится сделать шаг, но Лукашенко сделал

27 декабря 2024 16:15
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Чем Лукашенко завоевал сердца сербского народа? Кровопролитная трагедия на Балканском полуострове. Кто следующий? Украина повторяет судьбу Югославии? Смотрите в одиннадцатом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Осенко о визите Президента в Югославию: не каждый из нас осмелится сделать шаг, но Лукашенко сделал -2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Это история о сильном человеке. О человеке, который протягивает руку помощи братскому народу Югославии. Я после этого очень зауважал его, потому что, когда риск жизни, не каждый из нас осмелится сделать шаг. Но он из тех, кто сделал шаг. Это настоящий лидер нации. И сколько бы я раз ни был в Сербии, наши братья-сербы, назову даже так, очень это ценят, до сих пор это помнят.

# Александр Осенко # Игорь Позняк # Международная политика

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