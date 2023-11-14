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Ориентир про 10 тыс. шагов придумали маркетологи в 1960-х. Так сколько необходимо ходить в день?

14 ноября 2023 12:28
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Мы часто слышим фразу, что 10 тысяч шагов – минимальная и необходимая для всех суточная активность. Но так ли это на самом деле? И откуда вообще взялась эта норма?

Ориентир про 10 тыс. шагов придумали маркетологи в 1960-х. Так сколько необходимо ходить в день?-1

Кристина Ладутько, тренер:
Известный ориентир про 10 тысяч шагов придумали даже не врачи, а маркетологи еще в 1960-х годах в рамках рекламной кампании японского шагомера. Все мы разные, и такое количество шагов может быть оптимальным для одного человека, однако может быть проблематичным для другого.

Подробности в видеоматериале.

# Здоровье # общество # Кристина Ладутько # Эрика Лаврецкая # Светлана Чернушевич # Фотофакт

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