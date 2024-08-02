Опасны ли папилломы и нужно ли их удалять? Узнали у дерматолога

Виктория Сикирицкая, врач-дерматолог медицинского центра «Мерси»:

Визуально поставить диагноз несложно, часто пациенты приходят на прием уже поставив себе диагноз. Папилломы чаще всего располагаются на коже периорбитальной зоны, вокруг глаз, на шее, декольте, в складках под молочными железами, в паховых складках.

Часто папилломы возникают в местах трения одежды или на теле, подвергающемся воздействию солнечных лучей. Симптомы появления папиллом могут варьировать от маленьких выростов до крупных образований, способных изменяться со временем. Они могут быть болезненными или безболезненными, зудеть или вызывать дискомфорт.

Виктория Сикирицкая:

Онкогенные штаммы поражают преимущественно слизистую половых органов, шейку матки у женщин, могут приводить к раковым заболеваниям. Против них существуют вакцины. Те папилломы, с которыми пациенты обращаются к дерматологу, которые располагаются чаще на коже тела, не перерождаются во что-то плохое, но могут вызывать недовольства пациентов, потому что это эстетический дефект.

Существует несколько методов лечения папиллом на теле. Один из них – это удаление образований хирургическим путем. Другие методы включают криодеструкцию, лазерное удаление, электрокоагуляцию или применение специальных препаратов. Важно провести комплексное обследование и подобрать оптимальный метод лечения исходя из индивидуальных особенностей пациента и характера папиллом.

Виктория Сикирицкая:

Все это дает бесследное удаление. Да, есть короткий реабилитационный период, но потом это все заживает, не оставляя никакого следа на теле. Некоторые эндокринные нарушения могут вызывать обильное количество папиллом. Это может быть, например, сахарный диабет. Таких пациентов мы отправляем на дообследование к терапевту и эндокринологов.