Организаторов конфетного дождя в Бресте привлекут к ответственности?

Новости Беларуси. В минувшие выходные улица Советская в Бресте превратилась в настоящий арт-проект. Феерия красок, зависших над головами жителей и гостей города в виде зонтов разной формы и размеров, напомнила инсталляцию Umbrella Sky. Таким оригинальным образом в португальском городе Агуэда прошлым летом защищали улицу от дождей. Креативно и красиво – никто не поспорит. Улочка, превращённая в «улицу зонтов» узкая и тихая. И для авторов проекта не составило большого труда протянуть между домами проволоку и прикрепить на неё неимоверное количество зонтов. Сюда приходят отдохнуть, поесть мороженого, просто встретиться с друзьями, укрыться от дождя, наконец. Приходят небольшими компаниями, а не по нескольку тысяч за один раз.

Улица Советская в Бресте – под стать португальской. И, как сообщает журналист «Вечернего Бреста», 13 июля она стала «бутылочным горлышком, плотно закрытым человеческой пробкой». И разноцветные зонтики – вовсе не оригинальный арт-проект. В субботу здесь на широкую ногу открывали новый торговый центр: конкурсы, игры, концерт с участием звёзд белорусской эстрады. Апофеозом торжества должен был стать конфетный дождь. Только вот желающих словить заветную горсть конфет на маленькую улочку пришли 5 тысяч человек. Такое число посетителей стало неожиданностью и для организаторов, и для представителей правоохранительных органов. Порядок на мероприятии в тот день обеспечивали всего шесть милиционеров.

Николай Самосюк, начальник отдела охраны правопорядка и правонарушений отдела внутренних дел Ленинского района Бреста (в интервью «Вечернему Бресту»):

Мы периодически работаем на открытиях магазинов, но такого никогда не наблюдали. Даже когда в этом году в церковь на проспекте Машерова привозили святые мощи, поклониться которым пришли свыше 100 тысяч человек, было спокойней. Просто чудо, что не началась паника, и никто не пострадал. Когда я увидел масштабы скопления людей, я дал указание запретить выбрасывать конфеты. Нас никто не послушался, и теперь организаторы будут привлечены к административной ответственности. Если бы случилась беда, вся вина лежала бы на милиции.

Беды действительно удалось избежать чудом. В толпе беременные, родители с детьми на руках, люди преклонного возраста. По информации местной прессы то и дело в толпе исчезали дети: несколько раз ведущий сообщал со сцены о пропаже того или иного ребенка. Всего на головы собравшихся организаторы мероприятия высыпали 800 килограммов карамели.



Александр Кугач, заместитель начальника Ленинского РОВД Бреста начальник милиции общественной безопасности (в интервью «Комсомольской правде»):

Сейчас по делу начат административный процесс. Мы рассчитывали, что на мероприятии будет присутствовать до тысячи человек. Но дело в том, что место проведения этой акции было довольно узкое. Могла возникнуть давка, пострадать люди. Поэтому сейчас мы разбираемся, что и как. Будем вызывать к себе организаторов и других свидетелей. Если увидим состав правонарушения, то, скорее всего, составим протокол по статье 23.34 Административного кодекса Беларуси «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». И передадим его в суд.

Если вину организаторов акции докажут, то они могут получить до трех, а то и четырёх миллионов рублей штрафа. В зависимости от того, под какую часть закона подпадут их действия.

На фотографиях, распространенных с мероприятия видно, что в момент «конфетных осадков» на улице не то что яблоку, конфете не было куда упасть. Организаторы скреативили, правда соблюли при этом далеко не все правила безопасности.



«Мы предусмотрительно взяли с бабушкой зонтик, и место пришли занимать заранее», – рассказывает 15-летняя Алиса. Конфеты перевёрнутыми зонтами ловили многие. А по приходу домой брестчане активно делились впечатлениями: кто-то ругал организаторов и милицию, кто-то назвал мероприятие самым весёлым событием этого лета. «Халявщики, нет бы сходить в магазин и самим конфет купить!» – такое мнение нередко встречается среди комментариев.



Вадим, сообщение на форуме vb.by:

Идея сама по себе прикольная, рекламный ход хороший, но... Вся эта затея могла закончиться очень плачевно – поведение толпы может быть очень непредсказуемым. Были и раньше случаи, когда люди в такой давке просто затаптывали друг друга (Крепость, Немига и т.п.), а тут – столько детей. Наверное, в такую жару люди просто поленились лезть по головам за конфетами. Предлагаю в следующий раз разбросать куриные суповые наборы.



Татьяна, сообщение на форуме vb.by:

Люди с ребятишками пришли за праздником, пиара было много, пришли в ожидании чего-то сказочного, а получили. Да ничего не получили. Непродуманное мероприятие, поймите, нам взрослым эти карамельки не нужны, а то, что большинство детей ушло без этого сюрприза – очень обидно.



Анька, сообщение на форуме vb.by:

Кто-то наверняка пришёл с детьми, чтобы как-то развеять свои и детей серые однообразные брестские будни, в городе, где ничего не происходит и после 18:00 нет почти никого, пару десятков школьников и студентов кучкуются возле одного кинотеатра «Беларусь» и всё.

Игорь, гость мероприятия в беседе с корреспондентом ctv.by:

Я был на Советской в тот день с друзьями. Правда, конфет мы не ловили. Подошли, увидели просто невероятную толпу и решили в неё не вплывать. А зачем, собственно? Сладкое не люблю! Само мероприятие на самом деле интересное. Только вот место выбрано ну совсем неудобное. Там задохнуться можно было. Жара, и такое скопление людей.



Ольга, комментарий в социальной сети Вконтакте:

Конфетный дождь в Бресте парализовал Советскую! Желающих оказалось слишком много, и конфетки словили только редкие счастливчики.

Гость №5846, сообщение на форуме kp.by:

Ради чего так рисковать – ради горстки карамелек? Еще и детей подставлять…



«Толпе свойственно приписывать всякую случайность чьей-либо вине», сказал некогда древнеримский историк Тацит. С каждым годом в мире происходят события, которые подтверждают: нет ничего страшнее неконтролируемой толпы. Июнь 2010, Лос-Анджелес – более сотни человек пострадали в результате давки на фестивале Electric Daisy Carnival. Тот же июнь 2010 – грандиозная давка фанатов в ЮАР у входа на халявный матч. Ноябрь 2010, Камбоджа – во время национального праздника в давке погибли почти 350 человек. Март 2011, немецкий город Оберхаузен – во время кастинга телешоу пострадали около 60 человек. Февраль 2013 – карнавал в Рио-де-Жанейро: десятки человек пострадали в чудовищной давке. Так стоит ли рисковать там, где речь идёт о человеческих жизнях?