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На месте усадебной застройки в бывшей деревне Кунцевщина возведут многоэтажные жилые дома

18 июля 2011 18:07
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Девять высоток, детский сад и школу с бассейном построят на территории частного сектора, который частично пойдет под снос.

Также здесь появятся два многоуровневых паркинга на 500 и 200 мест, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Довгалов, заместитель главы администрации Фрунзенского района:
Территория, которая будет реконструироваться, находиться в границах улиц Притыцкого, Лобанка, Одинцова. Часть улицы от Одинцова до Притыцкого – это проектируемая улица, она будет построена. На данной территории разместиться группа из девяти домов общей площадью 120 тысяч кв. м. Там улучшат свои жилищные условия порядка двух тысяч минчан.

# общество

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