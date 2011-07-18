На месте усадебной застройки в бывшей деревне Кунцевщина возведут многоэтажные жилые дома

Девять высоток, детский сад и школу с бассейном построят на территории частного сектора, который частично пойдет под снос.

Также здесь появятся два многоуровневых паркинга на 500 и 200 мест, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Довгалов, заместитель главы администрации Фрунзенского района:

Территория, которая будет реконструироваться, находиться в границах улиц Притыцкого, Лобанка, Одинцова. Часть улицы от Одинцова до Притыцкого – это проектируемая улица, она будет построена. На данной территории разместиться группа из девяти домов общей площадью 120 тысяч кв. м. Там улучшат свои жилищные условия порядка двух тысяч минчан.