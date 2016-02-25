Оплата услуг ЖКХ: адресную материальную помощь государство начнет оказывать с 1 октября 2016

Новости Беларуси. Указ Президента о повышении экономической эффективности включает сразу несколько ключевых направлений. Здесь и диверсификация экспорта, и импортозамещение, и создание новых производств. Но наиболее близкая для населения тема – это, конечно, социальная поддержка. Ей в документе отдельное внимание.

В частности речь идет о помощи малообеспеченным гражданам. На эти цели дополнительно направят 8 триллионов рублей. Также в каждой области и столице создадут специальные фонды, из которых будет вестись субсидирование жилищно-коммунальных услуг населению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максимальная эффективность при снижении затрат. Это требование касается всех. В 78–ом Указе Президента, который уже назвали антикризисным, соответствующие задачи есть и для системы ЖКХ. Предприятиям, оказывающим коммунальные услуги, следует поумерить аппетиты и снизить расходы. Как это сделать? Определенный план действий уже есть. Только по Минску он позволит сэкономить порядка 120 миллиардов рублей в течение года.

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Есть резервы по оптимизации численности. Мы в городе Минске уже эту работу проводим. Как пример, из 130 ЖЭСов сегодня уже создано 48 участков. По сути дела, сократили в 3 раз. Также ряд мероприятий – по передаче непрофильных активов, по передаче инженерных сетей специализированным организациям.

На положительный результат предстоит работать всем. Каждая конкретная организация, конечно, будет искать свои резервы. Например, на этом могилевском предприятии в первую очередь взялись за рациональную организацию труда. Здесь сантехник и электрик, и плотник. В итоге без дела не сидит никто. Обслуживает организация более полусотни многоквартирных домов, а штат – всего 90 человек. Практикуют здесь и другие, уже отработанные схемы эффективной работы.

Жанна Сотникова, главный бухгалтер жилищно-коммунального хозяйства:

Очень хорошая практика – у нас уже больше трех лет видеокамеры. Уменьшились надписи вандального характера, граффити. Это надо все красить, закрашивать – это трудозатраты, это стоимость материалов, стоимость всех работ. То здесь у нас [затраты] уменьшились существенно.

В 2016-ом возмещение коммунальных тарифов населением достигнет 50%. То есть потребители будут оплачивать ровно половину от стоимости услуг ЖКХ. Государство постепенно уходит от перекрестного субсидирования.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Оплата коммунальных услуг сначала до 50%, потом плавное приближение до 100% - это, на самом деле, хорошая идея. Потому что надо четкие ориентиры всем экономическим агентам о том, как рационально они должны использовать свои ресурсы.

Тарифы будут расти, при этом государство поддержит социально незащищенных. Для этой категории граждан Указом предусмотрены жилищные субсидии, проще говоря, материальная помощь. Она будет адресной.

Максим Ермолович, первый заместитель министра финансов Республики Беларусь:

Предполагается, что адресная социальная помощь будет ориентирована на те категории граждан, у которых суммарные расходы на оплату услуг ЖКХ будут превышать некий порог.

Тем самым порогом для городских жителей пока предполагается цифра в 20% от семейного бюджета. Для сельских – 15%. То есть, если сумма расходов на оплату услуг ЖКХ превысит эту планку, то все, что сверху, оплатит государство. При этом каждого владельца квартиры проинформируют, в каком конкретно размере начислена субсидия.

Средства на финансирование жилищно-коммунальных услуг возьмут из бюджета. В каждой области и в столице предусмотрено создание специальных фондов. Это порядка трех триллионов рублей в целом по стране. А сама система частичной оплаты начнет действовать с 1 октября этого года.