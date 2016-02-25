«Хотим знать, за что платим»: жители Бреста за пользование лифтом переплатили почти 90 миллионов

Новости Беларуси. Тема жилищно-коммунальных услуг остается среди самых обсуждаемых. Вот, к примеру, свежая новость из Бреста: жители города над Бугом за пользование лифтом переплатили почти девяноста миллионов рублей! А всё из-за просчётов местного ЖРЭУ. И это, кстати, потянуло на одно из тринадцати уголовных дел, которые накануне возбудили в отношении руководителей предприятий жилищно-коммунальной системы. Вопросов к представителям этой скандально известной сегодня сферы у белорусских потребителей по-прежнему немало. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ отправилась искать ответы.

Страсти по ЖКХ не стихают в этом доме по улице Горецкого в Минске уже две недели. Да и как иначе, если свежеполученные жировки потяжелели как минимум в два раза.

Житель Минска:

За 1-комнатную квартиру – 607 тысяч. В прошлом месяце было 348 тысяч. Не понятно, почему практически в 2 раза выросла жировка.

Внушительные суммы — одно дело. Другое — непонятен сам принцип возникновения таких счетов.

Житель Минска:

Один метраж, одинаковое количество людей прописано, а у всех разные цифры. С чего, как начисляются? Мы хотим знать, за что мы платим.

Вопросов много, но за ответом один путь – в местное ЖЭУ. Но первый блин – комом. На месте компетентных специалистов не оказалось...

Придется идти дальше, а точнее выше, но к этой истории мы еще вернемся. А пока – в Брест. К громкому делу, которое начиналось с малого….

Житель Бреста:

Пользование лифтом. У меня за декабрь было 6 тысяч 900 рублей. А за январь – 22 тысячи 705 рублей.

Разница, казалось бы, не самая существенная. Но в пересчете на тысячи таких же семей получается весьма приличная сумма. Если точнее, целых 87 миллионов белорусских рублей. Именно столько за пользование лифтом в январе переплатили брестчане.

Согласно жировкам по новым тарифам горожане начали жить с начала месяца. А должны были только с 28-го числа.

Юрий Демко, начальник управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Брестской области:

Себестоимость технического обслуживания, которую выставляет «Брестлифт», она тоже меньше, чем то, что было предъявлено населению к уплате. По этому факту мы возбудили уголовное дело.

Это одно из тринадцати уголовных дел, которые накануне возбудили в отношении руководителей предприятий системы ЖКХ.

Тем временем, жильцы дома по улице Горецкого не собираются сдаваться. Дорога от ЖЭУ до ЖРЭО…

Но не все так просто. На месте главный инженер скажет короткое «никаких съемок».

Впрочем, если не добиться ответов, то хотя бы задать вопросы они сегодня смогут. Лично директору ЖРЭО.

Сергей Левин, директор ЖРЭО№1 Фрунзенского района Минска:

Я подниму расчеты по вашим домам. Будем принимать какие-то меры.

А теперь остается ждать. Но главное, из этого здание они выйдут с чувством того, что лед тронулся. Впервые за две недели.