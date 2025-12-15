Оперативную обстановку вокруг Беларуси обсудят в ток-шоу «По существу»

Концепция национальной безопасности будет в центре внимания экспертов на площадке ток-шоу «По существу». Какие планы по силовому вектору на ближайшую пятилетку в Беларуси? Что с оперативной обстановкой вокруг нашей страны? Об этом и не только – вечером на телеканале СТВ.

Лукашенко провёл заседание Совбеза – собрали главные тезисы Президента

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на YouTube-канале. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире. Не пропустите ток-шоу «По существу» 15 декабря в 18:30.