Прямой эфир

Оперативную обстановку вокруг Беларуси обсудят в ток-шоу «По существу»

15 декабря 2025 07:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Концепция национальной безопасности будет в центре внимания экспертов на площадке ток-шоу «По существу». Какие планы по силовому вектору на ближайшую пятилетку в Беларуси? Что с оперативной обстановкой вокруг нашей страны? Об этом и не только – вечером на телеканале СТВ. 

Лукашенко провёл заседание Совбеза – собрали главные тезисы Президента

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на YouTube-канале. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире. Не пропустите ток-шоу «По существу» 15 декабря в 18:30.

Зачем Европа рисует образ врага из Беларуси, читайте здесь.

Другие новости рубрики

Все новости
Для пожилых людей в Беларуси предусмотрены отдельные виды соцподдержки
15 декабря 2025 07:49

Для пожилых людей в Беларуси предусмотрены отдельные виды соцподдержки

40 гражданских инициатив реализовали в Бресте
15 декабря 2025 07:30

40 гражданских инициатив реализовали в Бресте

Сезон ёлочных базаров начинается в Беларуси
15 декабря 2025 07:15

Сезон ёлочных базаров начинается в Беларуси