Для пожилых людей в Беларуси предусмотрены отдельные виды соцподдержки

Зимой в Беларуси особое внимание – пожилым людям. В этот период для них предусмотрены отдельные виды соцподдержки. Волонтеры помогают убрать придомовую территорию от снега и мусора. Добрые дела совершают в рамках акции «Эстафета тепла», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, сотрудники МЧС следят, чтобы пожилые люди встретили холода в безопасности. Во время рейдов особое внимание уделяют состоянию электропроводки и печей. Если находят проблемы, помогают их решить, в том числе за счет бюджета.

Еще один вид поддержки для тех, кому сложно находиться в своем доме зимой, – это «гостевые» семьи или «дома зимовки». Пенсионерам предоставляют благоустроенное жилье, причем по доступным ценам. В стоимость входят услуги соцработника и коммунальные расходы. Чтобы переехать в такие дома, нужно подать заявление в местный территориальный центр социального обслуживания населения.