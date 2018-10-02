Прямой эфир

Где в центре Минска можно парковаться бесплатно?

02 октября 2018 19:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пока не запрещено. До конца недели на двух платных автомобильных парковках Минска можно оставлять машину бесплатно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Где в центре Минска можно парковаться бесплатно?-1

Речь идет о стоянках на улицах Свердлова и Володарского, которые открыли 1 октября. Несмотря на то, что здесь установили информационные стенды о способах оплаты, знаков, обозначающих начало и конец платной зоны пока нет.

# Автомобили # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дырявая крыша и отходы канализации – прямо в подвале. Когда жители дома в Слуцке дождутся капремонта?
02 октября 2018 19:37

Дырявая крыша и отходы канализации – прямо в подвале. Когда жители дома в Слуцке дождутся капремонта?

Что было, то было: Пить или не пить – решаем сами/ Умер Роман Карцев/ Наши уже в Испании
02 октября 2018 19:04

Что было, то было: Пить или не пить – решаем сами/ Умер Роман Карцев/ Наши уже в Испании

Президент назвал запрет на продажу алкоголя, инициированный местной властью, непродуманным решением
02 октября 2018 18:37

Президент назвал запрет на продажу алкоголя, инициированный местной властью, непродуманным решением