Где в центре Минска можно парковаться бесплатно?

Новости Беларуси. Пока не запрещено. До конца недели на двух платных автомобильных парковках Минска можно оставлять машину бесплатно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Речь идет о стоянках на улицах Свердлова и Володарского, которые открыли 1 октября. Несмотря на то, что здесь установили информационные стенды о способах оплаты, знаков, обозначающих начало и конец платной зоны пока нет.