Новости Беларуси. Масштабный опен-эйр «Цветы Великой Победы» стартовал в центре Минска и продлится до десяти вечера. Молодежный, без преувеличения, марафон собрал под своими знаменами сотни школьников и студентов со всей Беларуси. Песни, полевая почта и военная форма – все, как было 71 год назад.

Виктор Иванов, первый секретарь Брестской областной организации «БРСМ»:

Показываем, как было нелегко в тех условиях сражаться. Хотелось бы продемонстрировать этим мероприятием, в первую очередь, молодому поколению, как это все было, чтобы они прочувствовали.

В ходе мероприятия развернулась интерактивная экспозиция, которая объединила около 40 тематических площадок, где можно попробовать себя в роли медика, солдата, даже разведчика. Поддались праздничному настроению и патриотическому духу праздника и ведущие нашего телеканала. Антон Мартыненко и Александра Каштанова всегда в работе, но не смогли пропустить такой, уникальный в своем роде, фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Мартыненко, ведущий телеканала СТВ:

Молодежь в костюмах тех лет военных. Кто-то кашу делает, кто-то перевязку делать учит. Очень интересно. Все здесь сегодня. Это очень приятно и здорово. И мне кажется, что если это сделано с такой манерой подачи (развлечения и когда ты можешь сам попробовать), это гораздо лучше отражается и понимается – та война, которую мы прошли.