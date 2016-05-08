Английский для детей: как увлечь ребенка и почему стоит начинать как можно раньше

Шестилетняя Настя изучает английский уже три месяца, правда, хмурым словом «уроки» занятия в детском саду назвать не получается. Два раза в неделю вместо привычного «здравствуйте» воспитанные девочки говорят «Hello». Знакомых животных приходится называть странными словами, а читать неведомые раньше буквы.

Елена Жалейко, мама Насти:

Мы начали изучать в нашем саду английский язык, очень благодарны преподавателю, потому что ребенок по крайней мере слова уже какие-то знает отдельные. Когда приходит домой, может называть слова на английском языке, счет на английском языке мы с ней освоили не только до 10. Мы можем посчитать иногда и до 100, но с моей помощью. И, вообще, хотелось бы будущее ребенка связать со знанием языков.

Знание иностранных языков сегодня не просто бонус для портфолио, а совершенно необходимый навык успешного и культурного человека. Поэтому самые дальновидные из родителей уже с первых лет жизни отдают на языковые курсы своих детей, пока те не успели растерять молочные зубы и природную способность к легкому обучению. Самым маленьким студентам всего три года.

Татьяна Размыслович, преподаватель английского и итальянского языков:

Приходится придумывать какие-то уловки, чтобы их внимание сохранить. Например, мы просим посмотреть на волшебный магнитофон. И если дети сейчас будут бегать, шуметь, волшебный магнитофон разозлиться и перестанет рассказывать, например, удивительные аудиоистории или песни. То есть дети должны верить, что ты не учитель их, строгая училка в школе, а, возможно, волшебник, который отправляет в удивительную страну английского языка.

Главная особенность занятий с самыми маленькими – это продолжительность уроков. Всего 20-30 минут два раза в неделю достаточно, чтобы увлечь малыша, в игровой форме научить ребенка считать, называть цвета и животных.

Иностранный хит-парад традиционно возглавляет английский язык.

Оксана Терляева, исполнительный директор Центра изучений иностранных языков:

Даже когда дети берут игрушку, на ее упаковке написано по-английски. Даже если это «Made in China», все равно там по-английски. Большинство игр по-английски, этикетки по-английски, инструкции тоже. По-китайски прочитать у детей шансов нет, поэтому – по-английски. Интернет-языки, бизнес-общение. Пока русский не считается таким международным, поэтому родители предпочитают, чтобы дети учили английский.

Что касается старшеклассников, в почете у абитуриентов языки западнославянской группы – польский и чешский. Именно эти страны молодые белорусы все чаще выбирают, если хотят получить высшее образование за рубежом. А начинать так называемый пусть билингвиста лучше как можно раньше, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.