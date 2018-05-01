«Для нас, дачников, очень хорошо, что есть скидка». Пенсионеры о снижении стоимости проезда в электричках

Оплатить нужно будет половину стоимости проезда. При покупке необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Документ нужно иметь при себе и во время поездки.

Новости Беларуси. Белорусская железная дорога с 1 мая предоставляет скидку на проезд в поездах региональных линий экономкласса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для пенсионеров это очень хорошо. Еще желательно, чтобы городские линии приурочили – один год как-то было. В этом году пока купила билет только на общую электричку.

Это же копейки. Да и полный был недорого. Так что очень хорошо. Хорошо, что не забыли про пенсионеров.

Для нас, дачников, очень хорошо, что есть скидка.

Льготный тариф будет действовать до 30 сентября. Так что все дачники смогут не только вырастить, но и собрать урожай со своего огорода без лишних затрат на дорогу.