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«Для нас, дачников, очень хорошо, что есть скидка». Пенсионеры о снижении стоимости проезда в электричках

01 мая 2018 16:47
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Новости Беларуси. Белорусская железная дорога с 1 мая предоставляет скидку на проезд в поездах региональных линий экономкласса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оплатить нужно будет половину стоимости проезда. При покупке необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Документ нужно иметь при себе и во время поездки.

Белорусы:

«Для нас, дачников, очень хорошо, что есть скидка». Пенсионеры о снижении стоимости проезда в электричках-1


Для пенсионеров это очень хорошо. Еще желательно, чтобы городские линии приурочили – один год как-то было. В этом году пока купила билет только на общую электричку.

«Для нас, дачников, очень хорошо, что есть скидка». Пенсионеры о снижении стоимости проезда в электричках-3

Это же копейки. Да и полный был недорого. Так что очень хорошо. Хорошо, что не забыли про пенсионеров.

«Для нас, дачников, очень хорошо, что есть скидка». Пенсионеры о снижении стоимости проезда в электричках-6

Для нас, дачников, очень хорошо, что есть скидка.

Льготный тариф будет действовать до 30 сентября. Так что все дачники смогут не только вырастить, но и собрать урожай со своего огорода без лишних затрат на дорогу.

# общество # Фотофакт # Белорусская железная дорога

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