Они танцуют падеспань и создают брошки в стиле бохо. Как в Могилёвском районе прошёл фестиваль «Креативный возраст»

Новости Беларуси. Пожилые люди – бесценный ресурс общества. Так считают организаторы фестиваля «Креативный возраст», который впервые прошёл в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одновременно во всех областях.

Центральным событием стал праздник в Могилёвском районе, где люди в возрасте пели, танцевали, занимались спортом и рукоделием, тем самым показывая пример своим ровесникам – после выхода на пенсию активная жизнь только начинается.

Надежда Суслова одна из тех, кто считает, что увлечений много не бывает. Теперь её новое хобби – брошки в стиле бохо-шик. 15 минут и женщина научилась делать аксессуар из подручных материалов.

Надежда Суслова, житель Могилёва:

У меня есть красивое платье именно такого стиля бохо. И это украшение будет прекрасно моё платье дополнять.

Фестиваль разделён на несколько обучающих и развлекательных площадок. В одном месте учат искусству рукоделия, рядом приглашают приобщиться к физкультуре. Надежда Суслова не могла пройти мимо группы с лыжными палками. Активные пенсионеры из Горок сделали мощную рекламу скандинавской ходьбе. Пожилые люди – это бесценный ресурс, не заменимый ничем – Андрей Мартыновский

Людмила Кравцова, житель Горок:

Когда ходим с помощью скандинавских палок, у нас очень хорошо работает кровеносная система. Очищаются сосуды, укрепляются стеночки сосудов, укрепляются мышцы наши. Прилив сил, энергии.

Николай Решецкий, инструктор по скандинавской ходьбе:

Когда мы создали инициативную группу, за два года уже 300 человек занимается скандинавской ходьбой.