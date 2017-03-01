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Они ночь сидели, продумывали формы, методы урока: лучшего учителя выбирают в Могилевской области

01 марта 2017 06:24
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Новости Беларуси. Лучшего учителя Могилевской области выбирают в эти дни в областном центре. Там проходит региональный этап республиканского конкурса.

Открытые уроки дают педагоги профильных предметов: математики, физики, физкультуры и других дисциплин. Тему открытого урока учителя получали накануне вечером. Таким образом создавались реальные условия подготовки не только самого занятия, но и реквизита к нему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Лосенков, заместитель начальника управления образования, спорта и туризма Могилевского облисполкома:
Они ночь сидели, писали планы, конспекты, продумывали формы, методы урока. Как они будут проводить, как они будут подавать себя. Что надеть даже.

Важным критерием отбора является и тот факт, как учитель сам ориентируется в предмете и может применить эти знания на практике.

# общество # Учитель года

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