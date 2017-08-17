«Она прям помолодела, минус 20 сразу лет»: за жизнью 68-летней минчанки в Instagram следят 4 тысячи человек

В одно время серьезные проблемы со здоровьем сказались на эмоциональном состоянии Татьяны Петровны. Родные пытались помочь бабушке избавиться от депрессии, подарили на день рождения планшет и даже создали аккаунт в социальной сети. Видео ее обычной жизни стали стремительно набирать популярность. Сегодня на странице бабушки-блогера уже 4 тысячи подписчиков.

Новости Беларуси. Звезда интернета. Представители старшего поколения покоряют всемирную сеть. 68-летняя минчанка стала блогером. Новости и фотографии нескучной жизни на пенсии заинтересовали уже 4000 подписчиков популярной социальной сети, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Загнетова, пенсионер-блогер: Я вошла в сеть и посмотрела, сколько много всего интересного. Любой вопрос могу узнать, посмотрела, как живут люди талантливые, красивые. Читала интервью со многими. Потом внучка мне предложила – давай тебя снимем. Мы сняли, выбросили в интернет. Я ж никогда не думала, что будет такой бум.

Татьяна Петровна называет себя «обычной бабулей на пенсии», любит вышивать и коллекционирует антикварные фарфоровые статуэтки. А популярность в социальной сети не вызывала звездной болезни. Говорит: «Блогерство дает много энергии и положительных эмоций».

Валентина Загнетова, внучка:

Научила ее пользоваться, и она освоила очень хорошо эту технику. Мы снимаем смешные видео. Ей очень нравится, она прям помолодела, минус 20 сразу лет. Чтобы стать блогером, нужно желание, фантазия, и если ты бабушка, то любящие родственники, которые помогут в этом реализоваться.

Видео и фотографий в интернет-профиле бабушки Тани немало. Где-то блогер танцует под модный хит, а где-то занимается спортом и дает мудрые советы. Жизнь пенсионерки из Минска интересна подписчикам из разных стран. Ее уже пригласили на съемки известных российских и украинских телешоу.

Блогер уверена: в любом возрасте жизнь может быть насыщенной и яркой. Она никогда не унывает и показывает позитивный пример не только для пожилых людей.