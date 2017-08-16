Веб-камера в центре столицы, сайт администрации и соцсети: новые информационные площадки презентовали в Минске

Новости Беларуси. Новые информационные площадки презентовали в Центральном районе Минска 16 августа. Среди них – обновленный сайт администрации, собственное печатное издание и ресурсы в соцсетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это поможет горожанам как можно быстрее получить ответы на вопросы, которые касаются сферы образования и здравоохранения, ЖКХ и торговли. На интерактивной площадке 16 августа также продемонстрировали тренды разработки районного портала. На сайте Центрального района Минска также – круглосуточная веб-трансляция из самого центра столицы. Камера установлена на крыше новой высотки на проспекте Победителей.