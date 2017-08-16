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Веб-камера в центре столицы, сайт администрации и соцсети: новые информационные площадки презентовали в Минске

16 августа 2017 19:29
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Новости Беларуси. Новые информационные площадки презентовали в Центральном районе Минска 16 августа. Среди них – обновленный сайт администрации, собственное печатное издание и ресурсы в соцсетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это поможет горожанам как можно быстрее получить ответы на вопросы, которые касаются сферы образования и здравоохранения, ЖКХ и торговли. На интерактивной площадке 16 августа также продемонстрировали тренды разработки районного портала. На сайте Центрального района Минска также – круглосуточная веб-трансляция из самого центра столицы. Камера установлена на крыше новой высотки на проспекте Победителей.

Веб-камера в центре столицы, сайт администрации и соцсети: новые информационные площадки презентовали в Минске-1

Игорь Бузовский, глава администрации Центрального района:
Мы получали оперативную информацию, когда необходимо было работать при сходе ливневых дождей, когда были подтопления, когда нам по соцсетям давали быстро информацию. Получали информацию мы через гражданские контакты, которые сегодня у нас есть, через социальные сети. Мы сработали очень быстро – в течение 2 дней эти сложные проблемы были решены.

С новыми информационными площадками 16 августа познакомились сотни горожан. Они также могли высказать свои пожелания по совершенствованию работы районных коммуникаций. Если пилотный проект себя оправдает, этот опыт распространят по всей столице.

# общество # Интернет # Игорь Бузовский

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