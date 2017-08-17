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«Мы с этим сталкиваемся каждый день»: водители из Витебска стали третьими на конкурсе профмастерства в Санкт-Петербурге

17 августа 2017 06:12
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Новости Беларуси. Витебские водители заняли третье место на XX Открытом городском конкурсе профессионального мастерства в Санкт-Петербурге. В соревнованиях участвовали 24 команды из 10 регионов Российской Федерации. И две белорусские – из Минска и Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Золото» и «серебро» остались у водителей северной столицы России. «Бронзу» привезли тоже в северную столицу, но уже Беларуси. Сражались наши за победу на российских автобусах. Машины несколько отличаются от привычных водителям отечественных.

«Мы с этим сталкиваемся каждый день»: водители из Витебска стали третьими на конкурсе профмастерства в Санкт-Петербурге-1

Владимир Каторец, водитель автобуса:
Я бы не сказал, что что-то сложное. Мы с этим сталкиваемся каждый день. Это для нас не ново. Просто тут ответственность, волнение. Этот момент нужно перебороть в себе, чтобы что-то показать.

Молодые водители, занявшие почетное третье место, в автопарке № 1 Витебска работают примерно по 5 лет. Стаж вождения у каждого – не более 10.

# общество # Конкурс

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