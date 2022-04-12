«Военные никакой помехи не создают». Беларусь продолжает укреплять южные границы

Новости Беларуси. Белорусская армия продолжает усиливать южные границы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подразделения работают на ротационной основе. Одна из батальонных тактических групп прибыла для выполнения задач в Гомельскую область. Под охрану взяты важные дороги и путепроводы, совместно с МВД проводится досмотр транспорта. Параллельно продолжается оборудование занятых позиций в инженерном отношении. Активно помогают военным местные жители.

Алексей Тишко, командир мотострелкового взвода:

Задача моего взвода – совместно с органами пограничной службы и силами МВД организовать сторожевую заставу на данном участке дороги. Задача – не допустить продвижение незаконных вооруженных формирований.

Степан Юшкевич, председатель Холмецкого сельского исполнительного комитета:

В принципе, нам военные никакой помехи не создают, это их работа – охранять наш мир и труд, чтобы мы спокойно жили и трудились на этой земле.