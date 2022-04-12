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«Военные никакой помехи не создают». Беларусь продолжает укреплять южные границы

12 апреля 2022 13:37
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Новости Беларуси. Белорусская армия продолжает усиливать южные границы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Военные никакой помехи не создают». Беларусь продолжает укреплять южные границы-1

Подразделения работают на ротационной основе. Одна из батальонных тактических групп прибыла для выполнения задач в Гомельскую область. Под охрану взяты важные дороги и путепроводы, совместно с МВД проводится досмотр транспорта. Параллельно продолжается оборудование занятых позиций в инженерном отношении. Активно помогают военным местные жители.  

«Военные никакой помехи не создают». Беларусь продолжает укреплять южные границы-4

Алексей Тишко, командир мотострелкового взвода:  
Задача моего взвода – совместно с органами пограничной службы и силами МВД организовать сторожевую заставу на данном участке дороги. Задача – не допустить продвижение незаконных вооруженных формирований.  

«Военные никакой помехи не создают». Беларусь продолжает укреплять южные границы-7

Степан Юшкевич, председатель Холмецкого сельского исполнительного комитета:  
В принципе, нам военные никакой помехи не создают, это их работа – охранять наш мир и труд, чтобы мы спокойно жили и трудились на этой земле.  

«Военные никакой помехи не создают». Беларусь продолжает укреплять южные границы-10

Подразделения войск противовоздушной обороны выполняют задачи по охране воздушной границы на южном направлении. Небо контролируют дивизионы зенитных ракетных комплексов С-300, расчеты «Тор-М2» предназначенные для прикрытия важных стратегических объектов и борьбы с беспилотными летательными аппаратами.  

# Государственная граница Беларуси # общество # Алексей Тишко # Степан Юшкевич # Фотофакт

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