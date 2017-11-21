О том, что отдыха не будет, люди узнавали за день до вылета: за турфирму «Скайли» взялись правоохранители

В феврале 2017 года корреспонденты программы «Добро пожаловаться» разбирались в нашумевшем деле о туристической фирме «Скайли». Директор организации заключала договора, получала деньги и забывала про все обязательства.

О том, что отдыха не будет, люди узнавали за день до вылета. Нескончаемой чередой потянулись пустые обещания о возврате денег.

После выхода сюжета на СТВ неунывающая мадам, погрязнув в многотысячных долгах, продолжила брать авансы за туры и заключала договора с ничего не подозревающими клиентами.

Дарина Гулюта, юрист:

В нашу организацию обратилась группа потребителей, которые заключили около 9 договоров с организацией «Скайли». По данной группе потребителей были направлены исковые требования и заявления, получено судебное решение. Есть информация о том, что в отделе принудительного исполнения находится порядка 40 дел, где должником выступает именно данная организация. На сегодня задолженности не исполнены.

В защиту наших потребителей нами было направлено заявление в правоохранительные органы по факту возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц данной организации

Сегодня с директором Ольгой Павловной Тимошиной начали работать правоохранительные органы.