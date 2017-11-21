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О том, что отдыха не будет, люди узнавали за день до вылета: за турфирму «Скайли» взялись правоохранители

21 ноября 2017 17:05
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В феврале 2017 года корреспонденты программы «Добро пожаловаться» разбирались в нашумевшем деле о туристической фирме «Скайли». Директор организации заключала договора, получала деньги и забывала про все обязательства.

О том, что отдыха не будет, люди узнавали за день до вылета. Нескончаемой чередой потянулись пустые обещания о возврате денег.

После выхода сюжета на СТВ неунывающая мадам, погрязнув в многотысячных долгах, продолжила брать авансы за туры и заключала договора с ничего не подозревающими клиентами.

Дарина Гулюта, юрист:
В нашу организацию обратилась группа потребителей, которые заключили около 9 договоров с организацией «Скайли». По данной группе потребителей были направлены исковые требования и заявления, получено судебное решение. Есть информация о том, что в отделе принудительного исполнения находится порядка 40 дел, где должником выступает именно данная организация. На сегодня задолженности не исполнены.
В защиту наших потребителей нами было направлено заявление в правоохранительные органы по факту возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц данной организации

Сегодня с директором Ольгой Павловной Тимошиной начали работать правоохранительные органы.

О том, что отдыха не будет, люди узнавали за день до вылета: за турфирму «Скайли» взялись правоохранители-1

Александра Осипова, пресс-служба ГУВД Мингорисполкома:
В Советское РОВД зарегистрировано порядка 7 заявлений о привлечении к ответственности директора турфирмы, который под предлогом оказания туристических услуг заключал договоры, однако условия этих договоров не выполнял. На данный момент проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка ситуации и будет принято соответствующее компетентное решение.

О том, что отдыха не будет, люди узнавали за день до вылета: за турфирму «Скайли» взялись правоохранители-4

Мы хотим обратиться ко всем гражданам: в случае, если вы также пострадали от действий данной турфирмы, обращайтесь в Советское РОВД столицы.

И сегодня, усилиями пострадавших, за сорванные поездки директору светит вполне реальная, горящая путевка в места не столь отдалённые.

# общество # Туризм # Дарина Гулюта

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