«Стоим 36-й час». Почему Литва создаёт проблемы своим же перевозчикам и что делать с очередями на границе?

Новости Беларуси. Проблема, набившая оскомину – очереди на белорусско-литовской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом вопросе Беларусь давно хочет поставить точку, но от страны-соседки приходит лишь многоточие. Если изначально собирались решить ситуацию общими усилиями, то в связи с политически изменчивым настроением Литвы начинать цивилизованные действия будем сами. В мае в пункте пропуска «Каменный Лог» заработает электронная очередь и появится зона ожидания для водителей. Как это снивелирует транспортное напряжение, разбиралась Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Международный автодорожный пункт пропуска «Каменный Лог» – крупнейший на границе с Литвой и самый популярный у перевозчиков. Ежедневно через него проходит около 1 000 большегрузов. В основном очереди скапливаются на выходных. Но в последнее время все чаще заторы происходят даже в будние дни. Вот и сейчас, по состоянию на час дня, въезд в пункт пропуска ожидают больше 300 большегрузов, очередь растянулась на 10 километров.

Водители рассказывают, что стоят в очереди уже по трое суток. Нервничают, ведь многие спешат на разгрузку, упустил время – штраф. А путь впереди неблизкий, едут вплоть до самых западных стран Европы. И здесь думай, как еще соблюсти режим труда и отдыха. Тем более, после оформления документов у белорусских таможенников транспорт скапливается в терминале, где еще до пяти часов ожидает въезда на литовский пункт пропуска «Мядининкай».

Стоим 36-й час. Хотелось бы гораздо лучшего, но большой поток машин. В Беларуси мы оформляемся буквально 3-4 минуты.

Это сторона литовская виновата. У них компьютеры то висят, то начинается перестройка, реконструкция терминала, поэтому... Они предупреждали, что будет на 50 % снижена проходимость.

Ну, стою уже вторые сутки в очереди. Литовцы, там что-то у них, стройки вечные, еще слышал, что-то с сервером там постоянно у них сбивается.

Поведение Литвы не похоже ни на добрососедское, ни на партнерское. А потому ждать с Балтийского моря погоды Беларусь не намерена. Решать проблему ожидания на границе будем цивилизованно и сами. Для начала создадим условия для водителей, которые вынуждены сутками стоять на дороге посреди леса и поля. В мае в пункте пропуска «Каменный Лог» запустят электронную очередь, а на базе транспортно-логистического центра, который расположен рядом, сделают зону ожидания на 160 мест. Впоследствии ее расширят до 600 мест. Совбез о ситуации на белорусско-литовской границе: как страной управлять нам рассказывают, а починить 10-15 компьютеров в пункте пропуска не могут

Андрей Большаков, заместитель председателя Государственного таможенного комитета:

Это будет площадка, где будут созданы нормальные условия, где будут созданы условия для приема пищи, отдыха для водителей, где они будут просто находится и ждать времени, когда их выпустят для пересечения границы. И они спокойно прибудут в пункт пропуска, будут пройдены все необходимые виды контроля, и человек проедет с грузом государственную границу.