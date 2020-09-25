Он написал знаменитый полонез «Прощание с Родиной». Как в Беларуси отметят 255-летие Михаила Клеофаса Огинского?

Новости Беларуси. Лучший букет ко Дню рождения Михаила Клеофаса Огинского. 25 сентября в музее-усадьбе в честь нашего славного земляка подведут итоги конкурса, объявленного смотрителями «Северных Афин», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Лучший букет ко Дню рождения Михаила Клеофаса Огинского. 25 сентября в музее-усадьбе в честь нашего славного земляка подведут итоги конкурса, объявленного смотрителями «Северных Афин», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так назвали Залесье еще в 1815 году не только за красоту. Сюда съезжались музыканты, писатели, художники – это был центр культуры всего Виленского края.
В то время там жил композитор и государственный деятель, один из лидеров восстания Костюшко, почетный член Виленского университета Михаил Клеофас Огинский. Именно в этой усадьбе он написал ставший знаменитым полонез «Прощание с Родиной».
Пять лет назад во дворце, построенном в стиле классицизма, открылся музей, уже отмеченный Специальной премией Президента. 25 сентября здесь будет людно. Именно в этот день исполняется 255 лет со дня рождения Михаила Клеофаса Огинского.