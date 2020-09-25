Прямой эфир

Он написал знаменитый полонез «Прощание с Родиной». Как в Беларуси отметят 255-летие Михаила Клеофаса Огинского?

25 сентября 2020 09:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лучший букет ко Дню рождения Михаила Клеофаса Огинского. 25 сентября в музее-усадьбе в честь нашего славного земляка подведут итоги конкурса, объявленного смотрителями «Северных Афин», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он написал знаменитый полонез «Прощание с Родиной». Как в Беларуси отметят 255-летие Михаила Клеофаса Огинского?-1

Так назвали Залесье еще в 1815 году не только за красоту. Сюда съезжались музыканты, писатели, художники – это был центр культуры всего Виленского края.  

Он написал знаменитый полонез «Прощание с Родиной». Как в Беларуси отметят 255-летие Михаила Клеофаса Огинского?-4

В то время там жил композитор и государственный деятель, один из лидеров восстания Костюшко, почетный член Виленского университета Михаил Клеофас Огинский. Именно в этой усадьбе он написал ставший знаменитым полонез «Прощание с Родиной».  

Он написал знаменитый полонез «Прощание с Родиной». Как в Беларуси отметят 255-летие Михаила Клеофаса Огинского?-7

Пять лет назад во дворце, построенном в стиле классицизма, открылся музей, уже отмеченный Специальной премией Президента. 25 сентября здесь будет людно. Именно в этот день исполняется 255 лет со дня рождения Михаила Клеофаса Огинского.  

# Музеи # общество # Михаил Клеофас Огинский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В «Раубичах» стартовал чемпионат Беларуси по летнему биатлону
25 сентября 2020 09:12

В «Раубичах» стартовал чемпионат Беларуси по летнему биатлону

Литовские перевозчики терпят убытки из-за простоя на границе с Беларусью
25 сентября 2020 08:51

Литовские перевозчики терпят убытки из-за простоя на границе с Беларусью

Какие результаты показало совместное военное учение? «Славянское братство – 2020» официально завершилось
25 сентября 2020 08:42

Какие результаты показало совместное военное учение? «Славянское братство – 2020» официально завершилось