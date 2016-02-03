Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и соц. защиты: Работу нужно искать уже со 2 курса!

Официальная статистика гласит, что сейчас в Беларуси ищут работу более 43 тысяч человек, что вдвое больше, чем в прошлом году. Обсудим самые актуальные вопросы, связанные с трудоустройством вместе с начальником управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олегом Токуном.

Конкуренция на рынке труда в этом году и в прошлом году на сколько велика? Какие вакансии и зарплаты на сегодняшний день предлагает рынок?

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты:

Действительно, конкуренция на рынке труда возросла и причем существенно по сравнению с 2014 годом, 2013-ым и 2012-ым, в особой степени. Если раньше мы говорили, что на одного безработного приходится одна, а то и две вакансии, то сегодня ситуация как раз совсем наоборот: на одну вакансию претендуют в среднем 1,5 безработных. Это даёт шанс нанимателям выбрать наиболее компетентного работника для себя.

Какие, согласно статистическим данным, профессии являются самыми востребованными в Беларуси?

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты:

Я начну по-другому. Сегодня у нас менее востребованные профессии строительной сферы, не нужны почти нигде водители, бухгалтера, операторы ЭВМ, экономисты, юристы, администраторы, охранники.

А если говорить о том, кто востребован, то сегодня наниматель с удовольствием примут на работу поваров, парикмахеров, другой персонал из сферы обслуживания.

Если мы говорим о специалистах, то это, в первую очередь, – врачи. Врачи нужны везде: и в городе, и в селе.

В любой сфере ценен профессионал. Если вы – профессионал своего дела, даже не врач, а менеджер по продажам, я думаю, вы найдёте себе достаточно быстро работу.

Поговорим о тех людях, которые уверены, что они уже профессионалы, но тем не менее не обладают опытом работы – выпускники ВУЗов. Куда сегодня реально устраиваться выпускникам ВУЗов? Когда, исходя из Вашего опыта, они должны начинать искать себе работу для того, чтобы, и вправду, завершив обучение, не оказаться не у дела.

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты:

Выпускники ВУЗов, которые учились за счет бюджетных средств, – каждому предоставляется рабочее место. Что касается выпускников в целом, то не нужно ждать пятого курса, чтобы искать работу, начинать искать работу нужно, как минимум, со второго курса!

А реально ли устроиться на работу сразу после школы?

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты:

Вполне реально, только надо принимать, что это будет низкооплачиваемая и неквалифицированная работа. Потому я бы рекомендовал получить какую-то профессию. Любую!

Люди, которые по своей профессии устроиться не имеют возможности… На кого стоит переучиваться? И где стоит переучиваться?

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты:

Я могу посоветовать обратиться в Службу занятости по вашему месту жительства, где вам порекомендуют получить новую профессию в соответствии с теми потребностями регионов, где вы проживаете. Мы сегодня учим, в целом по стране, почти по 120 специальностям. Причем 20% этих специальностей позволяют получить так называемые интегрированные профессии. Это, когда вы одновременно получаете две профессии: облицовщик-плиточник, маляр-штукатур.