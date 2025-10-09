ГАИ массово проверяет автобусы и маршрутки

Госавтоинспекция массово проверяет автобусы и маршрутки. В Минске внимание патрульных обращено на техническое состояние маршрутных транспортных средств и соблюдение их водителями правил дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Соколинская, временно исполняющая обязанности начальника отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Также инспекторами осуществляется контроль за соблюдением водителям иных транспортных средств правил предоставления преимущества маршрутному транспорту и правомерностью их движения по полосам, предназначенным для общественного транспорта.

Дополнительно для реализации целей профилактического мероприятия применяются ресурсы Республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В случае выявления нарушений к ответственности могут быть привлечены как водители, так и должностные лица, ответственные за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении.