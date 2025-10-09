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ГАИ массово проверяет автобусы и маршрутки

09 октября 2025 06:05
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Госавтоинспекция массово проверяет автобусы и маршрутки. В Минске внимание патрульных обращено на техническое состояние маршрутных транспортных средств и соблюдение их водителями правил дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ массово проверяет автобусы и маршрутки-2

Татьяна Соколинская, временно исполняющая обязанности начальника отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Также инспекторами осуществляется контроль за соблюдением водителям иных транспортных средств правил предоставления преимущества маршрутному транспорту и правомерностью их движения по полосам, предназначенным для общественного транспорта. 

Дополнительно для реализации целей профилактического мероприятия применяются ресурсы Республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В случае выявления нарушений к ответственности могут быть привлечены как водители, так и должностные лица, ответственные за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении.

ГАИ массово проверяет автобусы и маршрутки-4

В ГАИ напоминают: автомобили такси, хотя и осуществляют перевозку пассажиров, общественным транспортом не являются. Следовательно, их движение по полосе для такого транспорта запрещено. Нарушение может повлечь штраф, если только такси не является электромобилем.

# ГАИ

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