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Максим Рыженков примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ

09 октября 2025 06:15
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Укрепить многостороннее взаимодействие в рамках СНГ. Душанбе готовится принять ряд важных международных мероприятий высокого уровня. В их числе Совет министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание состоится 9 октября. Белорусскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Максим Рыженков. Руководители внешнеполитических ведомств обсудят подготовку к саммиту глав государств СНГ, обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, включая обеспечение безопасности, устойчивое развитие и координацию действий на международных площадках. По итогам заседания ожидается подписание ряда документов, направленных на дальнейшее укрепление многостороннего взаимодействия в Содружестве.

# СНГ # Международное сотрудничество # Максим Рыженков

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