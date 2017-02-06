Окунуться в атмосферу спокойствия с капитаном Немо: чем привлекателен Центр океанографии в Минске

Романтика моря – атрибут многих потрясающих историй. Завораживающая морская флора и фауна, уникальные экспонаты, живое воплощение фантазии в коралловых рифах. Все это можно увидеть прямо в Минске.

Алексей Азаров, директор Центра океанографии:

Это не просто музей Центра океанографии, это уголок притяжения для тех, кто интересуется морем, морской романтикой, науками, связанными с морем.

Таинственная атмосфера океанариума тем не менее подчиняется четким границам. Вся экспозиция разделена на пять зон – каждая зона соответствует одному океану с его акваторией.

Алексей Азаров, директор Центра океанографии:

У нас есть и морские рыбки разные. У нас есть и рыбы-клоуны, и рыбки-хирурги, рыбка-инженер очень интересная.

Сложно отвести взгляд от меняющихся пейзажей на модуле, готовом к переезду в мобильный музей-лабораторию. Настолько реалистичной выглядит каждая деталь, что замираешь в ожидании, будто из закрытой двери донесется возглас и наружу выйдет настоящий полярник.

Алексей Азаров, директор Центра океанографии:

Маленький музей (в форме подлодки) наш мобильный – там тоже будут представлены все пять океанов нашей планеты. И вот, в частности, Южный океан, Антарктида, будет представлен этим модулем. Чем уникален этот модуль? Это макет белорусской станции. 8 белорусская антарктическая экспедиция как раз представлена этим модулем.

Микробиологические исследования, изучение органических веществ и всего, что попадет любознательным ребятам под руку, можно проводить в одном из помещений Центра. Действующая лаборатория микромира способна увлечь и взрослого человека надолго.

Алексей Азаров, директор Центра океанографии:

У нас находится наноферма. Что там дети культивируют? Там находятся разные виды инфузорий. Это инфузория-туфелька, которую изучают в школе, инфузория-трубач, стилонихия. Водоросль Хлорелла, которую называют космической водорослью, потому что проводили эксперименты в космосе с этой водорослью. Все это находится у нас в культурах. Во-первых, дети учатся работать с культурами, разводить их, поддерживать. Во-вторых, минилаборатория, такой микромир, он сразу под боком. То есть можно взять пипетку, пинцет и сразу положить под микроскоп.

Оказывается, так легко погрузиться в атмосферу спокойствия и умиротворения, которую дарит Центр океанографии. Добавьте немного фантазии и вы сможете почувствовать вкус соленого ветра, аромат морских водорослей и, возможно, увидеть капитана Немо, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.