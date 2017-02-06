Скалолазание – лучшее сочетание развития тела, души, мышления и борьбы со стрессом

Если вы искали занятие, сочетающее в себе развитие тела, души и мышления, то вперед – на скалодром. Здесь вы приобретете все необходимые навыки, чтобы после собраться духом и отправиться в увлекательное путешествие. Но все это позже, когда наберетесь опыта. А вначале стоит подумать об экипировке.

Никита Хазов, тренер по скалолазанию:

Из одежды, чтобы начать лазить, нужна спортивная, легкая, свободная форма одежды, не стесняющая движения, то есть это шорты либо леггинсы для девушек, майка свободная. Обувь с жесткой подошвой либо можно в прокат взять специальную обувь под названием «скальники». Там жесткая колодка и резина с высоким коэффициентом трения, намного лучше стоит на зацепах, держится.

Новичков всегда знакомят с техникой безопасности и предупреждают о возможных ошибках.

Никита Хазов, тренер по скалолазанию:

Также очень важно снимать браслеты, часы, кольца. Все, что может нанести какую-то травму. Не стоит в случае падения в боулдеринг-зале подставлять прямые руки либо локти, потому что, нагрузив руку, можно получить травму. Уже лучше руки просто убрать и завалится на корпус.

Это хороший вид спорта для укрепления всего организма – мышечно. Он тренирует и корпус, и руки, и спину. Помимо того, что развивается координация, растяжка, тренируется воообще пространственное мышление. Для скалолаза важно, чтобы все тело было крепкое.

Современные спортивные страховочные системы делаются из легких, но прочных материалов, не стесняют движение и при этом прекрасно справляются со своей основной задачей. Существует лазанье и без страховки, требующее железной воли и уверенности в собственных силах.

Никита Хазов, тренер по скалолазанию:

Существует огромное количество – это фрилазание, дипуотерсол – это когда лезут по скалам, под тобой только вода. Ни матов, ни веревки и в случае падения ты падаешь в воду. Мультипичи – это длинные восхождения на высокие скалы, свыше 30 м. Бывают скалы и по 500-900 м. Когда прямо на скале ночуют: ставят платформу, палатки – это мультипичи.

Скалолазание развивает координацию и пластику движений, волевые качества человека, а также отлично помогает бороться со стрессом, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.